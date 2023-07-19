Mide-Bağırsak Enfeksiyonu Artış Gösteriyor

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, aşırı sıcaklarda mide-bağırsak enfeksiyonunun arttığını belirtti. Doğru koşullarda saklanmayan yiyecekler ve içeceklerin enfeksiyonun en büyük nedeni olduğunu söyleyen Demirci, alınabilecek önlemleri de paylaştı.

Karın ağrısı, ishal ve kusma gibi şikayetlerle kişiyi yatağa yatıran mide-bağırsak enfeksiyonu aşırı sıcaklarda bir artış gösterdiğini söyleyen Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, "Doğru koşullarda saklanmayan veya açıkta uzun süre bekletilen yiyecekler ve içecekler mide-bağırsak enfeksiyonunun en büyük nedeni olarak görülüyor. Sıcak ortamda mikroorganizmalar kolayca çoğalarak gastroenterit adı verilen mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor" dedi.

Son günlerde acil servise yapılan başvurularda bulantı, kusma ve ishal şikayeti yönünde artışlar olduğunu ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, "Bağırsak enfeksiyonları çoğunlukla viral veya bakteriyel olabilir. Viral enfeksiyonlar genellikle kendiliğinden iyileşirken, bakteriyel enfeksiyonların ciddi olabileceğini ve tıbbi müdahale gerekebilir" diye konuştu.

"DOĞRU KOŞULLARDA SAKLANMAYAN GIDALAR, EN BÜYÜK NEDEN"

Doğru koşullarda saklanmayan veya açıkta uzun süre bekletilen yiyecek ve içeceklerin mide-bağırsak enfeksiyonunun en büyük nedeni olarak görüldüğünü belirten Prof. Dr. Demirci, "Sıcak ortamda mikroorganizmalar kolayca çoğalarak gastroenterit adı verilen mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açabiliyor. Enfeksiyon çoğunlukla hafif seyrederek birkaç gün içinde kendiliğinden geçebiliyor ancak kusma ve ishalin şiddetli olduğu vakalarda vücuttan su ve elektrolit kaybı geliştiğinden mutlaka uzman bir hekime veya bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" diyerek, alınabilecek önlemleri sıraladı:

"Sıvı alımını artırın: İshal ve kusma nedeniyle vücut sıvı kaybeder. Bu nedenle, bol miktarda su, elektrolit içeren içecekler (örneğin, oral rehidrasyon çözeltisi) ve hafif çorbalar gibi sıvıları tüketmek önemlidir. Bu, dehidratasyon riskini azaltır. Yeterli miktarda su içmek, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık riskini azaltır. Günde en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin.

Dinlenin ve beslenme düzeninizi değiştirin: Sindirim sisteminizin iyileşmesine yardımcı olmak için hafif, sindirimi kolay yiyecekler tüketin. Yağlı, baharatlı ve ağır yiyeceklerden kaçının. İştahınız düzelene kadar küçük, sık öğünler tercih edebilirsiniz.

Probiyotik gıdalar ve fermente gıdalar tüketin: Probiyotikler, sindirim sisteminizde yararlı bakterilerin büyümesini destekleyen mikroorganizmalardır. Fermente edilmiş gıdalar, probiyotik bakteriler içerir ve bağırsak sağlığını destekler. Yoğurt, kefir, turşu, kimchi ve kombucha gibi probiyotik açısından zengin ve fermente edilmiş gıdaları diyetinize ekleyerek bağırsak sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

Lifli gıdalar tüketin: Yeterli miktarda lif almak, bağırsak sağlığını korumak için önemlidir. İhtiyaç duyduğunuzda doğal lif takviyeleri kullanabilirsiniz. Örneğin, keten tohumu veya psyllium kabuğu gibi lif takviyeleri bağırsak sağlığını destekler. Tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller ve chia tohumları gibi lif açısından zengin gıdalar tüketmeye özen gösterin. Lif bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sistemini destekler.

Şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçının: Şekerli ve işlenmiş gıdalar, sindirim sisteminde olumsuz etkilere yol açabilir ve bağırsak sağlığını bozabilir. Bu tür gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Hijyen kurallarına dikkat edin: Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın, özellikle tuvalet kullanımından ve yemek hazırlamadan önce. Gıdaların doğru şekilde temizlenmesi, pişirilmesi ve saklanması da önemlidir.

Antibiyotik kullanımı: Bağırsak enfeksiyonlarının çoğu viral olduğu için, antibiyotikler genellikle etkili değildir. Ancak, bakteriyel enfeksiyonlar durumunda doktorunuzun reçete ettiği antibiyotikleri düzenli olarak almanız önemlidir.

Stresi yönetin: Stres, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri gibi tekniklerle stresi azaltmaya çalışın.

Egzersiz yapın: Düzenli egzersiz yapmak, bağırsak hareketlerini artırır ve sindirim sistemini destekler. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat etmek, hijyen kurallarına uymak ve güvenli gıda ve su kaynaklarına dikkat etmek, bağırsak enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir role sahiptir.

Tıbbi yardım alın: Bu tavsiyeler bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Bağırsak enfeksiyonlarının tedavisi durumdan duruma değişebilir. Belirtiler şiddetli veya uzun süreliyse, dehidratasyon belirtileri (örneğin, aşırı susuzluk, idrar miktarında azalma, baş dönmesi) gösteriyorsanız veya durumunuz kötüleşiyorsa ciddi bir sindirim sistemi sorununuz varsa mutlaka bir sağlık uzmanına başvurun."