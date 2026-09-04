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Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası: Sağlıklı Yaşam ve Sigara Bırakma Bilgilendirmesi

Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası: Sağlıklı Yaşam ve Sigara Bırakma Bilgilendirmesi
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Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında Zafer Meydanı'nda stantlar kuruldu. Vatandaşlara aile hekimliği hizmetleri, kanser taramaları, sağlıklı beslenme ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi. Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz değerlendirme, tedavi ve psikososyal destek sunulduğu açıklandı.

Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda, vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, kanser taramaları, sağlıklı yaşam ve sigarayı bırakma konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmalar kapsamında Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Bu yıl "Her Gün Halk Sağlığı" temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, koruyucu sağlık hizmetleri, ruh sağlığı, kanser taramaları, organ bağışı ve bağımlılıkla mücadele gibi konular öne çıkarıldı.

Aile hekimlerinden koruyucu sağlık hizmetleri

Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aile sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetler de anlatıldı.

Gülsüm Ferhan, aile sağlığı merkezlerinde yalnızca muayene ve teşhis hizmeti verilmediğini belirterek beslenme danışmanlığı, koruyucu sağlık hizmetleri ve kanser taramalarının da yürütüldüğünü söyledi.

Belirli yaş gruplarına yönelik kanser taramalarının aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından takip edildiğini ifade eden Ferhan, vatandaşların bu hizmetlerden yararlanabileceğini belirtti.

Ferhan, aile hekimlerinin vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda destek alabilmesi için Sağlıklı Hayat Merkezlerine de yönlendirme yapabildiğini kaydetti.

Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek

Etkinliklerde bağımlılıkla mücadele konusunda da vatandaşlara bilgi verildi.

Sigara bırakma polikliniğinde görev yapan Dr. Fatih Kutlu, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların öncelikle değerlendirmeden geçirildiğini söyledi. Başvuran kişinin karbonmonoksit seviyesinin ölçüldüğünü belirten Dr. Fatih Kutlu, ardından Fagerström bağımlılık ölçeğiyle bağımlılık düzeyinin belirlendiğini ifade etti. Dr. Fatih Kutlu, değerlendirme sonucuna göre kişiye uygun yöntemin belirlendiğini aktararak, "Hem karbonmonoksit seviyesi hem de bağımlılık ölçeğindeki düzeyine göre nikotin bandını vereceğiz, ilaç mı vereceğiz, psikolojik destek ile mi ilerleyeceğiz?" dedi.

Tedavi sürecinde vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

Sigara bırakma sürecinin takip edildiğini belirten Dr. Fatih Kutlu, ilk görüşmenin ardından vatandaşların yaklaşık 1 hafta ile 10 gün içerisinde yeniden kontrole çağrıldığını söyledi.

Bu süreçte psikososyal destek de verildiğini belirten Dr. Fatih Kutlu, vatandaşların sigarayı bırakma sürecinde yalnız bırakılmadığını ifade etti

Dr. Fatih Kutlu, "Kontrole gelmeleri durumunda da o süreçte de hastalarımızı kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Psikososyal destekte bulunuyoruz ve geri dönüş çok olumlu oluyor" diye konuştu.

Sigara bırakma yöntemlerinin ücretsiz olduğunu belirten Dr. Fatih Kutlu, kullanılan ürünlerin merkezde stok halinde bulunduğunu ve ihtiyaç oldukça yenilendiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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