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Mersin'e hayırsever desteğiyle yeni sağlık ünitesi

Mersin'e hayırsever desteğiyle yeni sağlık ünitesi
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Mersin'de hayırsever iş insanı Hakan Alaca'nın desteğiyle Toros Devlet Hastanesi Halkkent Ek Hizmet Binası'na fizik tedavi ünitesi ve özel gereksinimli çocuk polikliniği kazandırılacak. Protokol imzalandı.

Mersin'de hayırsever iş insanının desteğiyle Toros Devlet Hastanesi Halkkent Ek Hizmet Binasına fizik tedavi ünitesi ile özel gereksinimli çocuk polikliniği kazandırılacak.

Mersin Valisi Atilla Toros himayesinde İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve hayırsever iş insanı Hakan Alaca arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında hastanenin ek hizmet binasına hayırsever Hakan Alaca'nın destekleriyle fizik tedavi ünitesi ile özel gereksinimli çocuk polikliniği oluşturulacak.

Vali Toros, eğitim ve sağlık alanlarında hayırseverlerin katkılarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Hayata geçirilecek sağlık hizmeti alanlarının vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Toros, "Bugün eğitim ve sağlık alanlarında büyük önem verdiğimiz hayırseverlik çalışmalarına sağlık alanında yeni bir halkayı daha eklemiş olduk. Diğer hayırseverlerimize de örnek teşkil edeceğine inandığım bu anlamlı katkı dolayısıyla Hakan Alaca'ya ve ailesine gönülden teşekkür ediyor, yatırımın Toroslar ilçemize ve Mersin'imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ekici de fizik tedavi ünitesi ile özel gereksinimli çocuk polikliniğinin bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Hayırsever iş insanı Hakan Alaca, Mersin'e kalıcı bir hizmet kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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