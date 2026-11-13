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Mersin'de diyabet taraması yapıldı, 589 milyon yetişkinin diyabetli olduğu vurgulandı

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Mersin'de diyabet taraması yapıldı, 589 milyon yetişkinin diyabetli olduğu vurgulandı
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Ulu Cami önünde sağlık taraması düzenledi. Etkinlikte kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılırken, IDF'nin 2025 verilerine göre dünyada 589 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığı belirtildi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirerek diyabet konusunda bilgilendirmede bulundu.

Mersin Ulu Cami önünde kurulan alanda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapılırken, el dinamometresiyle kavrama kuvveti ile tek ayak üstünde denge ve otur-kalk testleri de gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi ile Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi personellerinin koordinesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara diyabetin erken teşhisinin önemi anlatıldı. Sağlık ekipleri, özellikle aile hekimlerine başvurarak düzenli diyabet taraması yaptırılması konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

DÜNYADA 589 MİLYON YETİŞKİN DİYABETLE YAŞIYOR

Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) 2025 verilerine göre dünyada 589 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor. Diyabetle yaşayan her 10 kişiden 4'ünden fazlasının ise hastalığının farkında olmadığı belirtildi. Yetkililer, erken tanı, uygun tedavi ve düzenli izlemin diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Etkinlikte vatandaşlara aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtiler görülmesi halinde kan şekeri ölçümü yaptırmaları, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri ve mevcut tedavilerini aksatmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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