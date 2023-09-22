Mersin'de Alzheimer Hastalığına Farkındalık Etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yenişehir Emekli Evi'nde, '21 Eylül Dünya Alzheimer Günü' dolayısıyla yaş almış vatandaşlar için Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık etkinliği yapıldı.

Nöroloji Uzmanı Doktor Dilek Hamdanoğulları tarafından yapılan sunumda tüm dünyada en hızlı artan yaş grubunu 65 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğunun bilgisi yer alırken, 65 yaş üstü 100 kişiden 8'inde Alzheimer hastalığının görüldüğü belirtildi. Alzheimer hastalığının risk faktörleri hakkında da bilgilendirme yapan Hamdanoğulları, hastalık bulguları arasında; unutkanlık, yol bulamama, içe kapanıklık, hobilerini terk etme, para hesabında güçlük ve bir takım bir psikiyatrik bulgular yer alabileceğini kaydetti. Hamdanoğlulları, en önemli bulgunun giderek artan unutkanlık olduğunu da vurguladı. Alzheimer hastalığının tedavisi hakkında da bilgiler veren Hamdanoğulları, Alzheimer'den korunmak için de neler yapılması gerektiği konusunda yaş almışları bilgilendirdi.

Etkinlikte yaş almışlara Büyükşehir Belediyesi psikoloğu tarafından da Alzheimer ile ilgili test yapılırken, sağlık taramaları kapsamında da yaş almış bireylerin şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

YILDIRIM: "YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIMIZLA KÜLTÜREL, SOSYAL VE SAĞLIKLA İLGİLİ ETKİNLİKLERDE OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, sunum öncesi yaş almış vatandaşları etkinlik ile ilgili bilgilendirerek, "Sizlerle birçok etkinlikte bir araya geliyoruz. Hem kültürel ve sosyal, hem de sağlıkla ilgili etkinliklerde aranızda olmaktan mutluyuz. Sizlerin de yoğun katılımını görmek ayrıca mutlu etti. Aramızda Dilek hocamız var. Alzheimer ile ilgili özel bir gün olduğu için, farkındalık yaratacak bazı sunumlar yapacak" dedi.

DR. HAMDANOĞULLARI: "ALZHEİMER HASTALIĞI İLE İLGİLİ TANI, TEDAVİ VE BULGULARA DEĞİNDİK"

Nöroloji Uzmanı Uzman Doktor Dilek Hamdanoğulları, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde farkındalık oluşturmak için böyle bir sunum yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde, yaş almış bireylerimize bilgilendirme sunumu yaptık. Geri dönüşler çok güzeldi. Önleme konusunda bayağı sohbet etme olanağı bulduk. Tanı, tedavi, bulgular gibi her şeye değindik" diye konuştu.

YETER: "NÖROLOG UZMAN DOKTORUMUZ TARAFINDAN BİLGİ SEMİNERİ VERMEKTEYİZ"

Büyükşehir Belediyesi Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evlerimizde başta sağlık, eğitim, kültür, sanat anlamında yoğun bir etkinlik düzenlemekteyiz. Bugün Yenişehir Emekli Evi'nde vatandaşlarımıza, Alzheimer hastalığı ile ilgili tedavi edici ve farkındalık yaratmak amacıyla nörolog uzman doktorumuz tarafından bilgi semineri vermekteyiz" dedi.