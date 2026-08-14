Menopoz mu Perimenopoz mu? Uzmanı Açıkladı

SON yıllarda kadınların menopoz sürecini daha erken yaşadığını düşünmesinin menopozun kendisinden çok menopoz öncesi geçiş dönemi olan perimenopozun ve buna bağlı belirtilerin daha erken fark edilmesiyle ilişkili olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Han Deniz, "Menopoz yaşının toplum genelinde belirgin şekilde daha erken yaşlara çekildiğini söylemek için yeterli veri bulunmuyor. Ancak kadınlar menopozdan önce başlayan hormonal değişiklikleri ve bunlara bağlı belirtileri daha erken yaşlarda fark edebiliyor" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Menopoz Wellness Komitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Han Deniz, menopoz yaşının öne çekildiğine dair kesin bir veri bulunmadığını ifade ederek, "Menopozdan önce başlayan perimenopoz belirtileri bazı kadınlarda daha erken yaşlarda fark edilebiliyor. Önemli olan bu süreci doğru tanımak, gerekli kontrolleri yaptırmak ve ihtiyaç halinde uygun desteği alarak yaşam kalitesini korumak. Kadınların son yıllarda menopoz sürecini daha erken yaşadığını düşünmesi, menopozun kendisinden çok menopoz öncesi geçiş döneminin ve belirtilerin daha erken fark edilmesiyle ilişkili olabilir. Menopoz, kadın yaşamının doğal bir dönemidir. Önemli olan bu dönemi korkuyla karşılamak değil, süreci bilmek, gerekli kontrolleri zamanında yaptırmak ve ihtiyaç halinde doğru desteği alarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmektir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ORTALAMA 46-51 YAŞ ARASINDA'

Dünya genelinde menopozun çoğunlukla 45-55 yaş arasında görüldüğünü, Türkiye'de ise farklı çalışmalara göre ortalama yaşın yaklaşık 46-51 arasında değişebildiğini belirten Op. Dr. Deniz, "Menopoz yaşının toplum genelinde belirgin şekilde daha erken yaşlara çekildiğini söylemek için yeterli veri bulunmuyor. Ancak kadınlar, menopozdan önce başlayan hormonal değişiklikleri ve bunlara bağlı belirtileri daha erken yaşlarda fark edebiliyor. Bu nedenle 'erken menopoz' ile 'menopoz belirtilerinin daha erken ortaya çıkması' birbirinden ayrılmalı. Perimenopoz menopozdan önceki geçiş dönemidir. Bu dönemde yumurtalıkların hormon üretiminde ve özellikle östrojen düzeylerinde dalgalanmalar yaşanabilir. Adet düzensizlikleri, sıcak basması, gece terlemesi, uyku problemleri, duygu durum değişiklikleri, konsantrasyon güçlüğü, vajinal kuruluk ve libido değişiklikleri gibi belirtiler görülebilir. Her kadında belirtilerin şiddeti ve süresi farklı olabilir" dedi.

'PERİMENOPOZDA GEBELİK İHTİMALİ DEVAM EDER'

Perimenopoz ile menopozun aynı süreçler olmadığını belirten Op. Dr. Deniz, "Perimenopoz döneminde kadın hala yumurtlayabilir ve gebelik ihtimali devam eder. Menopoz ise 12 ay boyunca adet görülmemesi sonrasında geriye dönük olarak tanımlanır. Bu nedenle adet düzensizliği yaşayan her kadının bunu doğrudan menopoz olarak değerlendirmemesi gerekir. Özellikle 40 yaşından önce ortaya çıkan adet düzensizlikleri, sıcak basması, gece terlemesi veya uyku problemleri değerlendirilmelidir. 40 yaşından önce gerçekleşen menopoz, erken veya prematür menopoz kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle erken yaşta ortaya çıkan ve tekrarlayan belirtiler göz ardı edilmemeli, gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. Menopoz bir hastalık değil, kadın yaşamının doğal bir dönemidir. Menopozdan korkmak yerine bu dönemi doğru tanımak gerekiyor. Düzenli kontrollerin yapılması, ortaya çıkan belirtilerin değerlendirilmesi ve ihtiyaç halinde uygun tıbbi desteğin alınmasıyla menopoz dönemi çok daha konforlu geçirilebilir. Kadınların bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yaşam kalitelerini korumaya yönelik destek almaktan çekinmemeleri önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı