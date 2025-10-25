Meme Kanserini İki Kez Yenen Sevilay Buğaz: 'Hayatı Bırakmadım'

Trabzon'da yaşayan Sevilay Buğaz, 5 yılda iki kez yakalandığı meme kanserini erken teşhis sayesinde fark ederek sağlığına kavuştu.

Trabzon'da evlendikten sonra eşiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan iki çocuk annesi Buğaz, 5 yıl önce sol memesinde kitle olduğunu fark etti.

Doktora giderek gerekli tetkikleri yaptıran ve kanser olduğunu öğrenen Buğaz, ameliyatının ardından tedavi sürecini tamamlayıp ailesiyle Trabzon'a döndü.

Hayatını sağlıklı şekilde sürdüren Buğaz, bir süre sonra bu sefer de sağ memesinde kitle olduğunu fark etti.

Buğaz, yeniden başladığı tedavi sürecinde kemoterapi ve geçirdiği operasyonun ardından meme kanserini ikinci kez yenmeyi başardı.

Doktorlarının tavsiyesi üzerine çalışmak için girişimlerde bulunan Buğaz, İŞKUR aracılığıyla Fatih Devlet Hastanesi'ndeki hasta kayıt biriminde göreve başladı.

Sevilay Buğaz, AA muhabirine, meme kanseri öncesinde düzenli olarak kontrollerini yaptırdığını söyledi.

Kontroller sayesinde ilk kanserin daha erken teşhis edilebildiğini dile getiren Buğaz, "Hastaneye gittim ve direk biyopsi alınması gerektiğini söylediler. 1,5 aylık bir tümörmüş benimki, çok erken yakalamışım. Eğer bir senelik olsaydı 'vücudunu sarardı, o kadar agresif bir tümör' dediler." ifadelerini kullandı.

"Ben hayatı bırakmadım"

Buğaz, ailesiyle Trabzon'a taşınmalarının ardından yeniden meme kanserine yakalandığını dile getirerek, geçirdiği operasyon ile sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Psikolojisine olumlu katkı sağlaması adına doktorların kendisine çalışması yönünde tavsiyelerde bulunduklarını belirten Buğaz, "Doktorumun söylediği 'çalışman gerekiyor, çalışırsan kafanı dağıtırsın, bu sefer psikolojik olarak çok iyi hissedersin'. Doktorum bunu söylediği için ben bu hayata atıldım. Doktorlar genelde 'hayır çalışamazsın' der, bana öyle değil. Benim gibi hastalar varsa hayatın kesinlikle bir yerinden tutmaları gerekiyor. Ben hayatı bırakmadım." diye konuştu.

"İnsanlara yardımcı olmak istedim"

Buğaz, İŞKUR'a yaptığı iş başvurusunun ardından Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir anda aradılar 'işe kabul edildiniz' dediler ve başladım. Burada kendimi mutlu hissediyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Ben burayı seçtim. Sürekli onkoloji hastasıydım, kemoterapi alıyordum ve oradaki hemşirelerle iletişimim çok iyiydi. Çok seviyordum onları, onlar da beni çok seviyordu. İnsanlara yardımcı olmak istedim. Onların iyi niyetlerini gördüm ve 'be nde bunları yapmalıyım' dedim."

Buğaz, yaşam mücadelesinin herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Onlarda çalışsın, bırakmasın hayatı. Hayata bir kere geliyoruz. O yüzden hayat seni bıraksa da bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.