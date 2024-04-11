Meme kanseri riski olan kadınlar için mamografi çektirmek daha az ağrılı hale geldi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Özan Sanhal, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu belirterek, gelişen teknoloji sayesinde artık mamografi çektirmenin eskisi kadar ağrılı olmadığını bildirdi.

Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezinin radyoloji biriminden sorumlu Sanhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu dile getirdi.

Dünyada her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski bulunduğunu aktaran Sanhal, "Meme kanserinde erken tanının öneminin vurgulanması çok önemli. Bu amaçla mamografiyle tarama önem kazanıyor. 40 yaş itibarıyla yaş arttıkça meme kanseri riski de artıyor. O nedenle her yıl mamografiyle taramalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Meme kanserine yakalanma sıklığının 40 yaş üzerinde arttığını belirten Sanhal, şunları kaydetti:

"Hem dünyada hem ülkemizde en sık ölüme neden olan kadın kanseri, meme kanseridir. Erken tanı alan meme kanseri hastalarımızda erken tedavi olanakları ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor. En önemli kazanımımız bu. Hedefimiz meme kanserinde ölümleri azaltmak. Bunun için düzenli mamografi çektirmek gerekiyor. Mamografi çektirmek eskiden kadınların korkulu rüyası gibiydi ancak teknoloji ilerledikçe yeni cihazlarda ağrı duygusu daha az. Yeni cihazlarımız teknoloji ürünü. Hastalar için daha konforlu mamografi tetkikleri yapıyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz."

Sanhal, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayarak, aile öyküsü veya bulguları olanların 40 yaşı beklemeden yıllık kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi.

"Avrupa ülkelerinde meme kanserine yakalanma yaşı daha yüksek"

Mamografiyle taramaların tanıda başarılı sonuçlar sunduğuna dikkati çeken Sanhal, şu bilgileri verdi:

"Erken yaşlarda da meme kanseri vakasına rastlayabiliyoruz. Ancak 40 yaş sonrası şikayeti olmasa da mutlaka mamografi çektirmeleri gerekiyor. Meme kanseri görülme sıklığı ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişiyor. Avrupa ülkelerinde meme kanserine yakalanma yaşı daha yüksek olmasına rağmen ülkemizde daha erken yaşlarda görülüyor. Avrupa'da mamografi çekimleri 50 yaşında başlıyor, ülkemizde ise 40 yaşında öneriliyor."

Meme kanserinde genetik mutasyonların önemli olduğunu belirten Sanhal, ailesinde kanser vakası olanların meme kanserine yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Sanhal, özellikle aile öyküsü olan, birinci derece akrabasında meme kanseri vakaları bulunan ve genlerinde mutasyon olanlara mamografi dışında ek taramalar önerdiklerini sözlerine ekledi.