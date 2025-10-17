Haberler

Meme Kanseri Farkındalığı İçin Konferans Düzenlendi

Meme Kanseri Farkındalığı İçin Konferans Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen konferansta, sağlık uzmanları ve yetkililer, erken teşhisin önemini vurgulayarak kadınların düzenli kontroller yaptırmalarını teşvik etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında konferans düzenlendi.

Akçaabat Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Haçkalı Baba Devlet Hastanesi işbirliğince organize edilen program, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinde farkındalık oluşturmak için il genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Öter, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğunu belirterek, "Bugün burada yalnızca sağlık konusunu değil, bir yaşam mücadelesini, bir umut çağrısını ve bilinçli bir toplumun gücünü hep beraber konuşuyoruz." dedi.

Kanserle mücadelenin en güçlü silahlarından birinin erken teşhis olduğuna işaret eden Öter, kadınların kendi bedenlerini tanımaları, düzenli kontrollerini yapmaları ve belirli aralıklarla KETEM merkezlerine gitmelerini tavsiye etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Yavuz Çakıroğlu, ailesinde meme kanseri teşhisi konulan kadınların bu konuda daha da dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, basit müdahale ve muayenelerle çok erken tanı konulabileceğini söyledi.

Çakıroğlu, meme kanserinde farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, 40 yaşından sonra kadınlarda mamografi çektirmeleri konusunda birbirlerini uyarması gerektiğini ifade etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de belediye olarak sağlıkçılarla ortak çalışmalar yürüttüklerini ve bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aksoy, meme kanseri hakkında katılımcıları bilgilendirerek, 2020 verilerine göre dünyada 2.3 milyondan fazla yeni vaka olduğunu söyledi.

Aksoy, kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, "Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor." diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurum müdürleri ve davetlilerin yer aldığı konferansta, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yazıcı ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Ali Caner Özdöver'in sunumlarıyla devam ederken, meme kanseri tedavisi gören Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Saka da yaşadığı süreç hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi

Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade

Ağabeyini öldüren kardeşin ifadesi bir hayli ilginç
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.