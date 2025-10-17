Meme Kanseri Farkındalığı İçin Konferans Düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında konferans düzenlendi.

Akçaabat Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Haçkalı Baba Devlet Hastanesi işbirliğince organize edilen program, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinde farkındalık oluşturmak için il genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Öter, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğunu belirterek, "Bugün burada yalnızca sağlık konusunu değil, bir yaşam mücadelesini, bir umut çağrısını ve bilinçli bir toplumun gücünü hep beraber konuşuyoruz." dedi.

Kanserle mücadelenin en güçlü silahlarından birinin erken teşhis olduğuna işaret eden Öter, kadınların kendi bedenlerini tanımaları, düzenli kontrollerini yapmaları ve belirli aralıklarla KETEM merkezlerine gitmelerini tavsiye etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Yavuz Çakıroğlu, ailesinde meme kanseri teşhisi konulan kadınların bu konuda daha da dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, basit müdahale ve muayenelerle çok erken tanı konulabileceğini söyledi.

Çakıroğlu, meme kanserinde farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, 40 yaşından sonra kadınlarda mamografi çektirmeleri konusunda birbirlerini uyarması gerektiğini ifade etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de belediye olarak sağlıkçılarla ortak çalışmalar yürüttüklerini ve bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aksoy, meme kanseri hakkında katılımcıları bilgilendirerek, 2020 verilerine göre dünyada 2.3 milyondan fazla yeni vaka olduğunu söyledi.

Aksoy, kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, "Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor." diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurum müdürleri ve davetlilerin yer aldığı konferansta, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Yazıcı ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Ali Caner Özdöver'in sunumlarıyla devam ederken, meme kanseri tedavisi gören Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Saka da yaşadığı süreç hakkında katılımcılara bilgiler verdi.