Meme Kanseri Farkındalığı İçin Bisikletle Türkiye Turu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 9 yıl önce meme kanserini atlatan Fadime Yıldız (43) ile aynı hastalığı yenen arkadaşı Emine Aktürk, bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletle Türkiye turuna çıktı. Yıldız ve Aktürk gittikleri şehirlerde kadınlara erken teşhisin önemini anlatıyor.

Nazilli ilçesinde yaşayan Fadime Yıldız 9 yıl önce meme kanserine yakalandı. Tedavisinin ardından kanseri yenen Yıldız, 5 yıl önce de bisiklet sürmeye başladı. Meme kanserine dikkat çekmek isteyen Yıldız ve kendisiyle aynı hastalığı yenen arkadaşı Emine Aktürk ile kadınlara umut olmak için bisikletle Türkiye turu yapmaya karar verdi. Yıldız ve Aktürk 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 2 Ekim'de İzmir'den yola çıktı. Diyarbakır'a ulaşan ikili kent kent dolaşarak erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Yıldız ve Aktürk'ün sıradaki rotası Mardin, ardından Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana ve Hatay olacak. Gittikleri şehirlerde kanser tedavisi gören kadınlarla bir araya gelen Yıldız ve Aktürk, hem moral veriyor hem de kendi deneyimlerini paylaşarak erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyor.

'KADINLARA UMUT OLMAK İSTİYORUZ'

Fadime Yıldız, "32 gündür yoldayız. Özellikle deprem bölgesindeki kadınlara moral vermeye çalışıyoruz. Meme kanseri son yıllarda daha sık görülmeye başladı. Bu nedenle her kadının düzenli kontrollerini yaptırması çok önemli. Bizler kadınlara umut olmak istiyoruz. Onlara dokunmak, temas kurmak bize de güç veriyor. Bu şekilde yolumuza umutla devam ediyoruz" dedi.