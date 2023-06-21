Medipol Global, Bulgaristan'da temsilcilik açtı

Medipol Global, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temsilcilik açtı.

Medipol Global Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Cevat Şengül, açılış töreninde, "Biz Bulgaristan'ı çok önemsiyoruz, hem komşumuz, hem de tarihten gelen ortak değerlerimiz var. Bu bağlamda Sofya bizim için son derece önemli bir merkez. Bulgaristan halkının hak ettiği ve bizim sunabileceğimiz en iyi hizmetleri sunmak istiyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan Uluslararası Hasta Hizmetleri Müdürü Talip Kurumehmet, bölgede bulunan hastalara ulaşmak, onlarla irtibatı güçlendirmek ve onlarla sürekli temasta olabilmek için Sofya'da temsilcilik açtıklarını söyledi.

Medipol Global'in yaklaşık 20 yurt dışı temsilciliğinin olduğuna işaret eden Kurumehmet, yaklaşık 30 yıldır sağlık hizmeti verdiklerini, yılda 3 milyon hasta ile ilgilendiklerini, bunların 100 bininin yabancı olduğunu kaydetti.

Şirketin Bulgaristan Temsilcisi Dr. Yulian Mollov da Bulgaristan'daki hastaların elinde epikrizi ile geldiklerinde onlarla yakından ilgilendiklerini belirterek, herhangi bir ücret talep etmeden epikrizlerini Türkçeye çevirip Türkiye'ye yolladıklarını ve ardından yapılabilecek tedavi konusunda hastalara karar alabilmeleri için bilgi verdiklerini anlattı.

Parkinson hastası olan emekli İliya Penev, ülkesinde aldığı tedavi yanıt vermeyince Türkiye'ye gittiğini ve orada gördüğü ilgi ve profesyonel tedaviden sonra durumunun hızla kontrol altına alınıp düzeldiğini anlattı. Penev, "Açıkçası Türkiye'deki sağlık hizmetlere hayran kaldık." diye konuştu.

Medipol'un Türkiye'deki hastanesinde tedavi görüp iki kez ameliyat edildiğini aktaran İvan İvanov da "Türkiye'ye gittiğimde yürüyemiyordum. Sakatlandıktan sonra umudum kalmamıştı. 3 ay önce geçirdiğim ikinci ameliyatın ardından beni görüyorsunuz. Sağlıkla ilgili derdim geçmişte kaldı. Artık rahatlıkla yürüyebiliyorum." dedi.