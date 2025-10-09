Medipol'de 'Gözlerinize İyi Bakın' paneli düzenlendi

MEDİPOL Sağlık Grubu 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında 'Daha Net Bir Dünya İçin Gözlerine İyi Bak' temalı program düzenledi. Etkinlikte göz hastalıklarının erken teşhis ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Göz sağlığına farkındalık kazandırmak amacıyla harekete geçen Medipol Sağlık Grubu, 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında etkinlik düzenledi. 'Daha Net Bir Dünya İçin Gözlerine İyi Bak' başlıklı etkinlik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'nda alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte göz sağlığının korunması, düzenli muayenelerin önemi ve teknolojik gelişmelerin tanı süreçlerine katkısı ele alındı. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Cengiz Aras üstlenirken, Prof. Dr. Faruk Kaya, Prof. Dr. Fevzi Şentürk, Prof. Dr. Selim Kocabora, Prof. Dr. Sevil Karaman, Prof. Dr. Mustafa Eliaçıkve Doç. Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu kendi alanlarına dair güncel bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Cengiz Aras, görmenin insan için en değerli duyulardan biri olduğunu vurgulayarak, "Göz sağlığımıza mutlaka dikkat etmeliyiz" dedi. Düzenli göz muayenelerinin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Aras, "Rutin kontroller sayesinde birçok göz hastalığını erken dönemde tespit ederek önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

'KATARAKT İLERLEDİKÇE GÖRME SORUNLARI ARTIYOR'

Prof. Dr. Faruk Kaya, katarakt hakkında önemli bilgiler paylaşarak, "Yıllar geçtikçe gözümüzdeki lens yıpranıyor ve bu durum kataraktın ortaya çıkmasına neden oluyor" dedi. Kataraktın oluşum nedenlerinin farklılık gösterebileceğini belirten Prof. Dr. Kaya, "Katarakt doğuştan olabileceği gibi diyabet gibi hastalıklarla da gelişebilir" ifadelerini kullandı. Katarakt ilerledikçe belirgin görme sorunlarının ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Kaya, "Katarakt operasyonları dikkat ve titizlik gerektiren cerrahilerdir" diye konuştu.

'RETİNA, GÖRMENİN MERKEZİNDE YER ALIYOR'

Prof. Dr. Fevzi Şentürk, gözün bir fotoğraf makinesi gibi çalıştığını belirterek, "Görüntünün düştüğü yer retinadır ve retina aslında beynin bir devamıdır" dedi. Retinayı etkileyen birçok hastalık bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Şentürk, yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta hastalığının genetik faktörler ve sigara kullanımıyla yakından ilişkili olduğunu vurguladı. Sarı nokta hastalığında tamamen körlük oluşmadığını belirten Prof. Dr. Şentürk, "Hastanın görmesi azalsa bile, bir şekilde görmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

'GLOKOM GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ KÖRLÜĞÜN BAŞLICA NEDENİ'

Prof. Dr. Selim Kocabora, glokomun görme sinirini tutan ve geri dönüşü olmayan körlüklerin en önemli nedeni olarak görülen bir hastalık olduğunu belirtti. Genellikle yaşlı bireylerde görüldüğü düşünülse de, glokomun aslında tüm yaş gruplarında ortaya çıkabildiğini vurguladı. Hastalığın sinsi ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Kocabora, görme kaybı şikayetlerinin genellikle geç evrede fark edildiğine dikkat çekti. Glokomun erken teşhisi için özellikle 40 yaş sonrasında düzenli göz muayenesi yapılmasının önemine değinen Prof. Dr. Kocabora, "40 yaş ve üzeri kişiler, ailesinde glokom öyküsü bulunanlar, yüksek miyoplar ve göz travması geçirenler risk grubundadır" dedi.

'ÇOCUKLARDA MİYOPİ YAŞI 4'E KADAR DÜŞTÜ'

Prof. Dr. Sevil Karaman, çocuklarda miyopi yaşının artık 4'e kadar indiğini belirterek, "İyi gören çocuklar ülkemizin refahını ve kalkınmasını artıran çocuklardır" dedi. Göz sağlığında rutin kontrollerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Karaman, "Çocuklarımızın göz muayenelerini belirli aralıklarla yaptırmalıyız. İlk göz muayenesini ortalama 3 aydan sonra yapmak isteriz" ifadelerini kullandı. Ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karaman, görme problemlerinin okul döneminde akademik başarıyı, okuma alışkanlığını ve oyun dönemini olumsuz etkileyebileceğini hatırlattı.

'GELİŞEN TEKNOLOJİ KORNEADA TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR'

Prof. Dr. Mustafa Eliaçık, korneanın birçok farklı alanı bulunduğunu belirterek, "Uygulanacak tedaviyi hastaya doğru ve anlaşılır şekilde aktarmak büyük önem taşıyor" dedi. Günümüzde çok gelişmiş cihazlarla çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Eliaçık, "Son yıllarda cihazların yazılımları büyük ölçüde geliştirildi. Bu da hem bizim elimizi güçlendirdi hem de hastalar için tedavi sürecini çok daha konforlu hale getirdi" diye konuştu.

'OKÜLOPLASTİK CERRAHİ GÖZ VE ÇEVRESİNDEKİ SORUNLARA ÇÖZÜM SUNUYOR'

Doç. Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, oküloplastik cerrahi hakkında bilgi vererek, bu alanın göz ve çevresindeki birçok problemi kapsadığını belirtti. "Göz kapağının açılamaması veya kapanmaması, gözyaşı kanalındaki tıkanıklıklar, tiroit hastalıklarına bağlı olarak gözün öne çıkması ve görme kaybı sonrası yapılan estetik işlemler gibi durumlarda müdahalelerde bulunuyoruz" diyen Doç. Dr. Nacaroğlu, oküloplastikcerrahinin hem fonksiyonel hem de estetik açıdan önemli bir alan olduğunu vurguladı.