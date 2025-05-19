Medicana Sağlık Grubu'ndan Engelliler Haftası'na Özel Söyleşi: Hayat Engel Tanımıyor

Medicana Sağlık Grubu'ndan Engelliler Haftası'na Özel Söyleşi: Hayat Engel Tanımıyor
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Medicana Sağlık Grubu, Engelliler Haftası kapsamında görme engelli ikiz kardeşler Kerim ve Selim Altınok ile bir söyleşi düzenledi. Söyleşi, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve sağlık sisteminin sunduğu olanaklar üzerine yoğunlaştı. Söyleşi ayrıca, aile desteğinin ve toplumsal kabulün engelli bireylerin hayata katılımında ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Medicana Sağlık Grubu, ' Engelliler Haftası' kapsamında görme engelli ikiz kardeşler Kerim ve Selim Altınok'un hayat yolculuklarını paylaştığı bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte, Medicana International İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yonucu da engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve sağlık sisteminin sunduğu olanaklar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nde Engelliler Haftası kapsamında 'Hayat Engel Tanımaz' başlığıyla düzenlenen söyleşiye katılan görme engelli ikiz kardeşler Kerim ve Selim Altınok, karşılaştıkları zorluklara rağmen eğitim ve sanat hayatlarında kaydettikleri başarıları katılımcılara anlatarak umut verdiler. Moderatörlüğünü gazeteci Meral Karadağ'ın üstlendiği söyleşide konuşan Selim Altınok, "Lise yıllarında kardeşimle bana Retinitis Pigmentosa tanısı kondu. Bu, hayatımızın dönüm noktalarından biriydi. Körler Rehabilitasyon Merkezi'nde kabartma yazı eğitimi aldıktan sonra hukuk fakültesine girdik ve sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimimize devam ettik. Eğitimle yetinmedik, sanat ve sporla da iç içe bir hayat kurduk. Konservatuvarda müzik eğitimi aldık, satrançta milli takıma girdik ve dünya şampiyonu Karpov'la berabere kaldık. Bu başarılar, engellerin başarıya ulaşmada birer durak olabileceğini gösteriyor" dedi.

Aile desteği çok önemli

Selim Altınok, engellilikle mücadelede ailenin rolüne dikkat çekerek, "Aile desteği sadece korumak değil, bireyi hayata hazırlamaktır. Ailemizin desteği sayesinde bugün burada, üniversite diplomasına sahip ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak hayatımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Kerim Altınok ise, "Rehabilitasyon eğitimi bizim için bir dönüm noktasıydı. Orada sadece kabartma yazı öğrenmedik, hayata karşı yeniden duruş kazandık" şeklinde konuştu. Üniversite yıllarında karşılaştıkları erişim zorluklarına da değinen sanatçı kardeşler, "Eğitim hakkı sadece üniversiteye girmekle tamamlanmıyor. Erişilebilirlik hâlâ birçok görme engelli birey için temel bir engel ve yapısal eksikliktir" ifadelerini kullandılar.

Önemli olan onları topluma kazandırmak

Medicana International İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yonucu, fiziksel engellerin aşılmasında tıbbi desteğin yanı sıra toplumsal kabul ve aile desteğinin de önemini vurguladı ve "Engelli bireyleri yalnızca tedavi etmek değil, onları topluma kazandırmak da hekimlik görevimizdir. Bizim toplumumuzda aileler çocuklarını bırakmıyor, onları sarıp sarmalıyor ve bu da tedavi sürecine olumlu yansıyor" dedi.

Medicana Sağlık Grubu'ndan Engelliler Haftası'na Özel Söyleşi: Hayat Engel Tanımıyor

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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