Sağlıklı beslenmeyi odağına alan 'Yeşil Yaka Projesi' tanıtıldı

MEDICANA International Ankara Hastanesi Feel Well Beslenme ve Yaşam Bölümü tarafından hayata geçirilen Yeşil Yaka Projesi, sağlıklı beslenme ve yaşam tasarımını kurum kültürünün merkezine taşıyan yenilikçi yaklaşımıyla tanıtıldı.

Medicana International Ankara Hastanesi Feel Well Beslenme ve Yaşam Bölümü tarafından hayata geçirdiği Yeşil Yaka Projesi, geçtiğimiz gün Ankara One Tower Business Club'da düzenlenen lansman etkinliğiyle tanıtıldı. Üst düzey şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Feel Well Bölümü'nün bütüncül yaklaşımını yansıtan Yeşil Yaka Projesi ile modern çağda beslenmenin yalnızca gıda tüketiminden ibaret olmadığı; iyi beslenme, sağlıklı yaşam tasarımı ve sürdürülebilir alışkanlıkların daha güçlü bireyler ve toplumlar oluşturmadaki rolüne değinildi.

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdür ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, burada yaptığı konuşmada her bireyin genetik yapısının farklı olduğuna dikkat çekerek, tek tip sağlık ve beslenme yaklaşımlarının sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Türkiye'nin diyabet ve obezite oranlarında Avrupa'da üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, kurumların teknolojik dönüşüm kadar insan kaynağına yaptıkları yatırımla da geleceği şekillendireceklerini belirtti. Sağlıklı çalışanların, güçlü ve sürdürülebilir kurumların temelini oluşturduğunu belirtti.

'SAĞLIK YATIRIMI, İŞ PERFORMANSININ TEMELİDİR'

Feel Well Beslenme ve Yaşam Koordinatörü Diyetisyen Elvan Odabaşı ise yaşam süresinin uzadığını, ancak asıl hedefin kaliteli yaş almak olması gerektiğini söyledi. Kurumların sağlık yatırımlarını insan kaynakları stratejilerinin merkezine almalarının önemine dikkat çeken Diyetisyen Elvan Odabaşı, beslenme yetersizliklerinin iş performansı ve zihinsel iyi olma hali üzerindeki etkilerine değindi. Demir ve B12 eksikliklerinden sindirim sistemi sorunlarına kadar birçok sağlık probleminin, çalışan verimliliğini doğrudan etkilediğini belirten Odabaşı, Yeşil Yaka Projesi'nin bu noktada kurumlara özel analizler ve çözümler sunduğunu ifade etti. Proje kapsamında; farkındalık çalışmaları, 6 haftalık eğitim protokolleri, sağlıklı beslenme atölyeleri ve kurum içi 'Yeşil Yaka Elçileri'nin yetiştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

'TABAĞINA BAK, ADIMLARINI SAY, UYKUNU DİNLE'

Lansmanda; dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 39'unun sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, düzenli ve yeterli kronik hastalık risklerini azalttığı, ayrıca yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde31'inin önerilen fiziksel aktivite düzeyine ulaşamadığı bilgisi paylaşıldı. Etkinlikte, beslenme, hareket ve uyku başlıklarını kapsayan yaşam tasarımı önerileri sunulurken; Yeşil Yaka Projesi'nin kurumlarda sağlıklı yaşam kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.