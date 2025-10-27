Medicana Çamlıca Hastanesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Medicana Çamlıca Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 'Bir Sonraki Durak: Farkındalık' sloganıyla Üsküdar sahilinde bisiklet ve paten sürüşü etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara, Ekim ayının dünyada ve Türkiye'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak anıldığını belirterek "Biz de Medicana Sağlık Grubu olarak bu sene bu farkındalığı bir harekete dönüştürmek istedik. Profesyonel bisikletçilerimiz, halkımız ve çalışanlarımızla Üsküdar sahilinde pedal çevireceğiz. Bu farkındalığı her bireyin kendi sağlığı açısından da teşvik etmeye çalışacağız" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, hastane çalışanları, doktorlar, yöneticiler ve vatandaşlar Üsküdar sahilinde bisiklet ve paten sürdü. 'Bir Sonraki Durak: Farkındalık' sloganıyla düzenlenen etkinlik, Üsküdar Kız Kulesi karşısından başladı. Katılımcılar, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla sahil boyunca pedal çevirdi. Etkinlik, pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

KARA: FARKINDALIĞI HAREKETE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİK

Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara, Ekim ayının dünyada ve Türkiye'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak anıldığını belirterek "Biz de Medicana Sağlık Grubu olarak bu sene bu farkındalığı bir harekete dönüştürmek istedik. Profesyonel bisikletçilerimiz, halkımız ve çalışanlarımızla Üsküdar sahilinde pedal çevireceğiz. Bu farkındalığı her bireyin kendi sağlığı açısından da teşvik etmeye çalışacağız. Meme kanseri erken teşhis edildiğinde hem hastanın yaşam kalitesi uzuyor ve artıyor hem de tedavi süreci daha başarılı oluyor. Biz de Medicana Sağlık Grubu olarak bu tür sosyal etkinliklerde, sosyal projelerde yer almaya devam edeceğiz. Toplum sağlığı için projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Başhekimi Dr. Kadir Uğurhan ise "Biz yıl boyunca bunun önemi konusunda tüm hastalarımıza mümkün olduğu kadar bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Özellikle bu ay dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak tanımlandığı için üst üste etkinliklerle farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda söyleşiler, seminerler ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de bu önemli ve güzel etkinliği Üsküdar Belediyesi ile Medicana ailesi olarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

UĞURHAN: KONTROLLER HAYATA HAYAT KATIYOR

Uğurhan, "Tüm kadınların her yıl düzenli olarak meme kontrollerini yaptırmalarını, kendi kendine meme muayenelerini ve mamografilerini ihmal etmemelerini çok önemsiyoruz. Bu, hayata hayat katmak açısından büyük önem taşıyor. Düzenli yapılacak elle meme muayenesi ve yıllık kontroller, sevdiklerimizle geçireceğimiz uzun bir ömre aracılık etmiş oluyor. Bütün kadınlarımıza bunu öneriyoruz. Meme kanserinin farkında olalım, kontrol edelim, ömrümüze ömür katalım" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Özaydın kliniklerinde sıkça karşılaşılan meme kanseri vakalarına değinerek, "Kadınların her ay adet sonrası kendilerini muayene etmeleri gerekiyor. En ufak, ağrısız bir şişlik dahi fark edildiğinde mutlaka doktora başvurulmalı. Hastalar genellikle tesadüfen fark ettikleri şişliklerle geliyorlar, biz tesadüfen değil, düzenli muayeneyle fark edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZAYDIN: BUGÜN 7 KADINDAN BİRİNDE MEME KANSERİ GÖRÜLÜYOR

Ailede meme kanseri öyküsü olan kadınların riskinin 6 kat arttığını belirten Op. Dr. Özaydın, "Bu nedenle ailede varsa, o ailenin tüm kadınlarının taranmasını istiyoruz. Meme kanseri giderek artıyor. 1986'da 15 kadından birinde görülürken, bugün 7 kadından birinde görülüyor. Ben bütün kadınlara evlenmelerini ve doğum yapmalarını öneriyorum. Bunlar hastayı meme kanserine karşı koruyan şeyler" diye konuştu.

'GEÇ KALINDIĞINDA TEDAVİ ZOR, İYİLEŞME SIKINTILI OLUYOR'

Op. Dr. Özaydın ayrıca uzun süre emzirme, spor yapma ve doğal yaşam alışkanlıklarının da meme kanserine karşı koruyucu etkisi bulunduğunu belirtti. Erken teşhisin tedavi başarısına doğrudan etki ettiğini vurgulayan Op Dr. Özaydın, "Kadınlar kendi kendini muayene etsin. Erken teşhis edildiği zaman tedavi ve iyileşme süreci çok kısa oluyor. Ama geç kalındığında tedavi de zor, iyileşme de sıkıntılı hale geliyor. Herkesin kendi sağlığına dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.