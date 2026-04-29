TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlığı'na Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü seçildi

MEDICANA International Ankara Hastanesi Genel Müdür ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlık seçimleri Ankara'da gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, meclis başkanlığı görevine getirildi. Sarıyıldız'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte, sağlık politikalarının geliştirilmesi ve sektörün geleceğine yön verilmesi süreçlerinde aktif rol üstlenmesi hedefleniyor.

GÜLÇİN TÜRKMEN SARIYILDIZ HAKKINDA

1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Genel cerrahi uzmanlık eğitimini Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tamamladı. Kamu, özel sektör ve üniversite bünyesinde hekimlik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Sarıyıldız, Sağlık Bakanlığı'nda farklı birimlerde yönetici olarak görev aldı; proje yönetimi, koordinasyon ve mevzuat süreçlerinde aktif rol üstlendi. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında finansman, verimlilik, sürdürülebilirlik ve değer temelli sağlık hizmetleri alanlarında çalışmalar yürüttü. Kamu-özel iş birliği (PPP/KÖİ) modeliyle hayata geçirilen sağlık kampüsü projelerinin hazırlık ve planlama süreçlerinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
