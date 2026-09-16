Marmaris Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatlarına başlandı

Muğla'nın Marmaris Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatı yapılmaya başlandı.

Hastanede gerekli tıbbi cihazların temin edilmesi ve yeni hekimlerin göreve başlamasıyla ilk katarakt operasyonları gerçekleştirildi.

Tıbbi cihaz ve hekim kadrosunun tamamlanmasıyla başlatılan ameliyatlar sayesinde hastaların başka ilçelere sevk zorunluluğunun azaldığı kaydedildi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, ziyaret ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aravi, sağlık hizmetlerinin yerinde verilmesinin vatandaşlar açısından önem taşıdığını söyledi.

Marmaris'in sağlık altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Aravi, hastane yönetimi ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA