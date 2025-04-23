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Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi

Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
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Kocaeli Üniversitesi'nde görevli Dr. Hamdullah Livaoğlu, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sesini kaydetti. Depremin analizi ve ses ile ilgili yapılan açıklamalar deprem sırasında oluşan titreşimlerin karakteristiği hakkında bilgi veriyor.

MARMARA Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi. Livaoğlu ses ile ilgili yaptığı açıklamada, "6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür. Bu depremde, en yüksek ivmelerin kayıt edildiği istasyonlar analiz edildiğinde, beklenen yüksek ivmeler görülmediği ve tasarım spektrumları aşılmadığı için mühendislik hizmeti görmüş hiçbir yapının yıkılması beklenmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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