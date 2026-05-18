Haberler

Trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara hızlı geçiş hedefleniyor

Trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara hızlı geçiş hedefleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de ambulansların trafikte hızlı ve güvenli ilerlemesi için fermuar sistemi kampanyası başlatıldı. Sürücülerin acil durumlarda ambulanslara yol vermesi hedefleniyor.

Mardin'de, ambulansların trafikte daha hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi amacıyla "fermuar sistemi" kampanyası başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kampanyaya, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Birimi ile ilgili paydaş kurumlar destek verdi. Kampanya kapsamında sürücülerin, acil durumlarda ambulanslara geçiş önceliği sağlaması ve trafikte fermuar sistemi uygulamasıyla yol vermesi hedefleniyor.

Acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığı belirtilirken, fermuar sistemi sayesinde ambulansların hastalara daha hızlı ulaşabileceği dile getirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar