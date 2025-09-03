Manisa'da Sigaraya Karşı Halk Sağlığı Etkinlikleri Düzenlendi

Manisa'da 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında sigaraya karşı etkinlikler düzenlendi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Manisa Şubesi iş birliğiyle şehir merkezindeki iş yerlerinde tütün denetimleri yapıldı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bilgilendirme standı kuruldu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, denetimlere katılarak esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti. Zeren, sigarayı bırakmanın bireysel sağlık ve toplumsal yaşam açısından önemine dikkat çekti.

Bu yılki Halk Sağlığı Haftası'nın ana temasının "Nefesimiz dumansız, hayatımız sağlıklı" olduğunu belirten Zeren, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve poliklinikler aracılığıyla vatandaşlara destek verildiğini kaydetti.

Zeren, işletmelerin iç mekanlarda sigara içilmemesi konusunda duyarlı olduklarını ifade ederek, koruyucu sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı'nın teşvikleriyle güçlendirildiğini söyledi.