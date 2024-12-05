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Manisa'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Kampanyası Başlatıldı

Manisa'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Kampanyası Başlatıldı
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Manisa'da, acil sağlık hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' sloganıyla bir kampanya tanıtıldı. Kampanya, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları tarafından hayata geçirildi. İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, saniyelerin önemli olduğunu ve fermuar sisteminin ambulansların hedeflerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Manisa'da, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, kampanyanın İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının iş birliğinde hayata geçtiğini belirtti.

Acil sağlık hizmetleri çalışmalarını anlatan Karaca, kritik durumdaki hastanın hastaneye yetiştirilmesi konusunda saniyelerin bile önemli olduğunu söyledi.

Karaca, "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyasının önemini anlatarak, "Acil geçiş önceliği olan araçlarımızın hızlı bir şekilde varmak istedikleri yere gitmeleri bizler için çok önemli. Hasta ve yaralı taşıyorlar. Burada hepimiz yollardayız. Bir siren sesi duyuyoruz ve uyarılıyoruz. Ona göre bir davranış sergiliyoruz. Doğru bir şekilde hareket etmek amacıyla bu kampanya başlatıldı. Fermuar sistemini anlatan bu kampanyamız 6 ay boyunca devam edecek. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşıyor. Bu sayede hastaya hızlı müdahale yapılıyor." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise vatandaşların fermuar sistemiyle yol verme noktasında bilinçlenmesiyle her sürücünün trafikte doğru bir şekilde hareket edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Sağlık
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