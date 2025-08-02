Malatya'ya Hava Uçakla Karaciğer Grefti Ulaştırıldı

Malatya'ya Hava Uçakla Karaciğer Grefti Ulaştırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da acil organ nakli bekleyen bir hasta için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Samsun'dan karaciğer grefti ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da acil organ nakli bekleyen bir hasta için Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçak ile Samsun'dan karaciğer grefti ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile Malatya'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, Samsun'dan karaciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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