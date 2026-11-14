Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla sevk edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki hasta, geçirdiği kalp krizi sonrası hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Darende Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, tedavi altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 52 yaşındaki hasta, durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki M.D. aniden fenalaşarak Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan muayene ve tetkiklerde hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi Darende Devlet Hastanesinde yapılan hastanın, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hava ambulansı talep edildi.

Kısa sürede ilçeye ulaşan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, M.D.'yi alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine nakletti.

Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun hastanede takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı11

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu19

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai24

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var