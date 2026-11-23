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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla kent merkezine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki F.K. kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

F.K., hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı