Malatya'daki Hastaneler Depremde Kesintisiz Hizmet Sunuyor

Malatya'daki hastaneler deprem anında izolatörlerle kesintisiz hizmet sunuyor

MALATYA - Malatya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri, sismik izolatör sistemleri sayesinde depremler sırasında bile sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'nde toplam 476 sismik izolatör aktif olarak kullanılıyor.

Malatya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri, sismik izolatör sistemleri sayesinde depremler sırasında bile sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'nde toplam 476 sismik izolatör aktif olarak kullanılıyor.

Sismik izolatör sistemleri, bina ile zemin arasındaki etkileşimi azaltarak sarsıntının şiddetini önemli ölçüde düşürüyor. Bu sayede, özellikle ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik birimlerde hizmetin aksaması engelleniyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, Battalgazi Devlet Hastanesi hasar almadan hizmet vermeye devam etti. 60 bin metrekare kapalı alana sahip, 300 yatak kapasiteli hastanede 12 ameliyathane, 36 yoğun bakım ünitesi ve çok sayıda poliklinik bulunuyor.

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Abdullah Ercan, hastane binasında 222 adet sismik izolatör bulunduğunu belirterek, bu sistemlerin deprem etkisini yüzde 90'a kadar azalttığını söyledi. Başhekim Ercan, "İzolatörler sayesinde hastanemiz hasar almadan tüm servisleriyle hizmet vermeye devam etti. Bu sistem, deprem sırasında binanın taşıyıcı sistemlerini ikiye ayırarak yatay salınımları sönümler ve yapının ayakta kalmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Başhekim Ercan, deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi açısından sismik izolatörlü yapıların afetlere karşı dirençli şehirlerin inşasında hayati bir rol oynadığını kaydetti.