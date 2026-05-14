Malatya'da anne adaylarına evde bilgilendirme desteği

Malatya'da sağlık çalışanları gebelik sürecindeki anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek anne-bebek sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Bilgilendirme Birimi ekipleri, gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerinde anne adaylarına gebelikten doğuma, emzirmeden 0-2 yaş gelişimine kadar birçok konuda rehberlik sunan Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, uygulamanın Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebildiğini belirterek ailelere kullanım konusunda da destek verdi.

İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan anne adayı Esma Kocaman, ekiplerin gebelik süreci boyunca kendisini anne ve bebek bakımı konusunda bilgilendirdiğini ifade ederek, "Gebeliğim boyunca anne ve bebek bakımı hakkında bilgilendirildim. Doğum ve bebek bakımıyla ilgili korkularım vardı. Profesyonel ekip sayesinde kendime olan özgüvenim arttı. Anneliğe daha bilinçli hazırlanmamı sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Baba adayı Yusuf Kocaman ise sağlık hizmetlerinin artık evlere kadar ulaştığını belirterek, "Daha önce sağlık hizmetlerine ulaşmak çok daha zordu. Şimdi ise sağlık çalışanları evimize kadar gelerek bizleri bilgilendiriyor. Bu hizmetlerin tamamen ücretsiz olması çok önemli. Sağlık alanında verilen bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı