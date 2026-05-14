Haberler

Malatya'da anne adaylarına evde bilgilendirme desteği

Malatya'da anne adaylarına evde bilgilendirme desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, gebelik sürecindeki anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek, Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirme ve rehberlik sağlıyor. Anne ve baba adayları, bu ücretsiz hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Malatya'da sağlık çalışanları gebelik sürecindeki anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek anne-bebek sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Bilgilendirme Birimi ekipleri, gerçekleştirdikleri ev ziyaretlerinde anne adaylarına gebelikten doğuma, emzirmeden 0-2 yaş gelişimine kadar birçok konuda rehberlik sunan Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, uygulamanın Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebildiğini belirterek ailelere kullanım konusunda da destek verdi.

İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan anne adayı Esma Kocaman, ekiplerin gebelik süreci boyunca kendisini anne ve bebek bakımı konusunda bilgilendirdiğini ifade ederek, "Gebeliğim boyunca anne ve bebek bakımı hakkında bilgilendirildim. Doğum ve bebek bakımıyla ilgili korkularım vardı. Profesyonel ekip sayesinde kendime olan özgüvenim arttı. Anneliğe daha bilinçli hazırlanmamı sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Baba adayı Yusuf Kocaman ise sağlık hizmetlerinin artık evlere kadar ulaştığını belirterek, "Daha önce sağlık hizmetlerine ulaşmak çok daha zordu. Şimdi ise sağlık çalışanları evimize kadar gelerek bizleri bilgilendiriyor. Bu hizmetlerin tamamen ücretsiz olması çok önemli. Sağlık alanında verilen bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

Gözü dönmüş baba kızının okulunda terör estirdi
Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu

Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu
Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada

Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

Çin'de tarihi zirve! İki liderden tüm dengeleri altüst eden mesajlar
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor