Malatya'da ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı

Malatya'da kalp krizi geçiren yaşlı hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki H.A. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirlenen hastaya, ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi burada devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı