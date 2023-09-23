Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran İ.D'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine ambulans helikopter sevk edildi ve İ.D helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvuran İ.D'nin (68) kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Durumun 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
İ.D, ilçe stadına inen helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sağlık