Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Malatya'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi
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60 yaşındaki Ahmet Bozkurt, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalp krizi geçirince ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle??????? gittiği hastanede kalp krizi geçiren Ahmet Bozkurt, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvuran 60 yaşındaki Ahmet Bozkurt'un durumu burada kötüleşti ve kalp krizi geçirdi.

Bozkurt için erken müdahale amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ambulans helikopter talep edildi.

Bozkurt, ilçe stadyumuna inen ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Sağlık
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