Malatya'da deprem ve afet senaryoları tatbikatı yapıldı

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), tarafından Arapgir İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin katılımıyla deprem ve afet senaryoları tatbikatı yapıldı. Tatbikatta vakalara müdahale edilerek, yaralıların tedavi ve nakilleri gerçekleştirildi.

MALATYA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), tarafından Arapgir İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin katılımıyla deprem ve afet senaryoları tatbikatı yapıldı. Tatbikatta vakalara müdahale edilerek, yaralıların tedavi ve nakilleri gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gibi çeşitli kurumların desteği ile gerçekleşen tatbikatta 58 UMKE personeli olmak üzere 76 kişi görev aldı. Arama ve kurtarma personelleri göçük altında sıkışmış yaralı ile araç içeresine sıkışan yaralıyı kurtardı. Tatbikatla ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, olası afetlerde yardıma ihtiyacı olan herkese en etkin ve doğru biçimde sağlık hizmeti vererek, sonrasında ambulanslarla yaralıları hastaneye sevk etmek için tatbikatlar yaptıklarını belirtti. Tatbikatın 5 gün sürdüğünü aktaran Berk, "4 gece, 5 gün süren saha tatbikatı içerisinde bir afet durumunda yaşanabilecek olayların hemen hepsi senaryolaştırılmaktadır. Bunların içerisinde sıkışmalı trafik kazası, depremde göçük altında kalan yaralıları kurtarma ve sağlık müdahalesi gibi yaşanabilecek olayların çoğunu senaryolaştırmaktayız. Ekiplerimiz tüm bu senaryolara hazırlık yapmaktadır. 100 yıllık Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına daha güçlü bir sağlık ordusuyla girmeyi kendimize görev edineceğiz ve hep beraber bu hedefte yürüyeceğiz" dedi. (DHA)