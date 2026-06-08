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Lüleburgaz'da ilk organ bağışı

Lüleburgaz'da ilk organ bağışı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ilk organ bağışı başarıyla tamamlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilk organ bağışı yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın sağlığında Aile Hekimliği birimine başvurarak organ bağışında bulunduğu öğrenildi. Gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından hastanın organları, Sağlık Bakanlığı İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nin organizasyonuyla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere alındı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ilk organ bağışı ve organ nakli koordinasyonu başarıyla tamamlandı. Hastanın bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Yetkililer, bağışçıyı rahmetle anarken, sürece katkı sunan Lüleburgaz Devlet Hastanesi personeline ve İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nden gelen nakil ekiplerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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