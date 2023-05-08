LÖSEV öğrencileri matematik ve fen bilimleri yarışmasında finale kaldı

5'inci sınıf öğrencisi Belinay Uyanık, 1'inci sınıfa devam ederken göz arkasında tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görmeye başladı. Tedavisi boyunca ilkokula aktif devam edemeyen Belinay, eğitimini uzaktan eğitimle sürdürdü. Tümör nedeniyle bir gözü kapanan Belinay, yaklaşık 3 yıl süren tedaviyle hastalığı yendi. 7'nci sınıf öğrencisi Enes Bulut ise 3 yaşında lösemi olduğunu öğrendi. Enes, 4 yıl süren zorlu bir tedavi süreciyle hastalığı yenmeyi başardı. Belinay ve Enes, hastalık geçmişi bulunmayan Kayra Tuna Kaya (12) ile her yıl Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullar arasında olimpiyatlar seviyesinde gerçekleştirilen Tales Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Yarışmasında, LÖSEV Eğitim Kurumları'nı temsil etti. 3 öğrenci, yarışmada finale kaldı. Belinay Uyanık, Enes Bulut ve Kayra Tuna Kaya, 20-21 Mayıs tarihlerinde Aydın'da yapılacak finale hazırlanıyor.