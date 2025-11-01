LÖSEV, Lösemili Çocuklar Haftası'nda 'Fayda'lı Toplantılar Düzenledi

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nca (LÖSEV) bu yıl 25'incisi kutlanan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda 'Fayda'lı Toplantılar' adıyla sempozyum düzenlendi. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, "Bilimsel ilerlemeler, erken teşhis ve doğru beslenmeyle her geçen gün daha fazla çocuğumuz sağlığına kavuşuyor" dedi.

LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesi'nde düzenlediği 'Fayda'lı Toplantılar' sempozyumuna LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer, Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi, Uzm. Dr. Zafer Gökgöz, Klinik Psikolog Yağmur Çopur, Diyetisyen Gülçin Gazioğlu, Doç. Dr. Fatma Buğdaycı, çok sayıda LÖSEV gönüllüsü genç ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer, kansersiz bir dünya hedefinin bilim ve dayanışma sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Dr. Ezer, "Lösemi sadece tıbbi bir hastalık değil; bir farkındalık ve dayanışma meselesidir. Bilimsel ilerlemeler, erken teşhis ve doğru beslenmeyle her geçen gün daha fazla çocuğumuz sağlığına kavuşuyor. Kansersiz bir dünya hayal değil, ama bu hayal için hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çocuklarımızdan başlayarak toplumun her kesimine yaymak zorundayız" dedi.

LÖSEMİYİ YENEN GENÇLER ETKİNLİKTE YER ALDI

Programın ilk bölümünde Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi, çocukluk çağı lösemilerinin tedavisinde erken tanının ve düzenli kontrollerin önemini anlattı. Kürekçi, löseminin çocuklarda en sık görülen kanser türü olmasına rağmen, doğru tanı ve tedaviyle başarı oranlarının son yıllarda büyük ölçüde arttığını belirtti. Ardından söz alan Uzman Dr. Zafer Gökgöz, yüzde 100 tedavide modern tıbbın ve immünoterapi gibi yenilikçi yöntemlerin çocuklara umut olduğunu dile getirdi. Etkinliğin bir diğer oturumunda Klinik Psikolog Yağmur Çopur ve diyetisyen Gülçin Gazioğlu da tedavide bütünsel yaklaşımın önemini vurguladı. Kanserin yalnızca çocukluk çağında değil, erişkinlik döneminde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Fatma Buğdaycı, yetişkin kanser türlerinde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Buğdaycı, çevresel faktörler, stres ve yanlış yaşam biçimlerinin kanser riskini artırdığını ifade etti. Etkinlik, lösemiyi yenen gençlerin konuşmalarıyla son buldu.