Lösemiyi Yenen Çocuklar Gökyüzüne Turuncu Balon Bıraktı

ANKARA'da lösemiyi yenen çocukların da aralarında olduğu 1000 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören arkadaşları için gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

Ankara'da 1000 öğrenci, lösemili arkadaşları için turuncu balon uçurdu

ANKARA'da lösemiyi yenen çocukların da aralarında olduğu 1000 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören arkadaşları için gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, tedavisi devam eden çocuklar için etkinlik düzenledi. Daha önce lösemi tedavisi görüp hastalığı yenen çocukların da aralarında bulunduğu 1000 öğrenci, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi önünde bir araya geldi. Hastanede tedavi gören arkadaşlarına bahçeden el sallayan çocuklar, ellerindeki turuncu balonları sevgi, iyilik ve umut dileyerek gökyüzüne bıraktı.

3 yıl önce lösemi tanısı konan ve 2 yıllık tedavisinin ardından iyileşen Burak Ali Tanrıkulu (9), "Ben LÖSEV'de tedavi gördüm, iyileştim. 'Arkadaşlarım da iyileşsin' diye gökyüzüne balon bıraktım. Ben kanseri yendim mücadeleyi kazandım, diğer arkadaşlarım da kazanacak. Onların her zaman yanında destekçisiyiz" dedi.

'ÇOCUKLAR İYİ DİLEKLERİNİ GÖKYÜZÜNE BIRAKTI'

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Selin Çakıcı, LÖSEV'in kurucusu Dr. Üstün Ezer'in bu haftayı lösemili çocuklara armağan ettiğini belirterek, "Bu haftayı çok duygulu coşkulu bir şekilde açtık. Öğrenciler, hastanemizin bahçesinde löseminin sembol rengi olan turuncu balonlarla iyi dileklerini balonlarla gökyüzüne bıraktı. Çocuklar da hastanemizin penceresinden bu ana şahit oldu. O heyecana ortak oldular. Belki 1-2 yıl önce o hastane camından izleyen çocuklarımız bugün burada onlara el sallayarak, balon bırakarak onlara umut aşıladı. Diliyoruz ki tüm diğer çocuklarımız da bugün o pencereden izleyen çocuklarımız da iyileşip diğer kardeşlerine umut olmak için yine balonlarını uçuracak" diye konuştu.

Çakıcı, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ve 1990'lı yıllarda LÖSEV kurulmadan önce iyileşme oranının yüzde 20'lerdeyken bugün yüzde 94'lere ulaştığını ifade etti.