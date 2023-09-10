İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen lösemili çocuklar, Ormanya'da hem hayvanları tanıma fırsatı buldu hem de aileleri ile birlikte doğanın ve temiz havanın tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşadı.

Lösemili çocuklar Ormanya'da

KOCAELİ - İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen lösemili çocuklar, Ormanya'da hem hayvanları tanıma fırsatı buldu hem de aileleri ile birlikte doğanın ve temiz havanın tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün organizasyonluğunda LÖSEV'li minik çocukları Ormanya'da bir araya getirdi. Lösemili çocuklar, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Aileleri ile ağaçların gölgesinde yürüyen çocuklar, şehir gürültüsünden uzaklaşıp birçok bitki ve hayvan türünü görme fırsatı yakaladı. Çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda vatandaşları bilinçlendirmek, çocukların ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara karşı toplum duyarlılığını arttırmak, miniklerin moralini yüksek tutmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Anne Şehir katılımcılarının pişirdiği ev yapımı kurabiye, çörek, börek, dolma ve kek çocuklara ikram edildi. LÖSEV'e bağlı olarak İstanbul'dan da gelen bireylerin katıldığı etkinlikte ebeveynler ve çocuklar paraşüt oyunu oynadı. Hedefe dikkat ve hedefe odaklanma becerisine katkı sağlayan paraşüt oyununda koordineli hareket etme olanağı sağlandı. Kaynaşma etkinliği olarak da bilinen oyunda ebeveynler ve çocuklar birbirleriyle kaynaşma fırsatı yakaladı.

Çocukların el becerilerine katkı sağlayan atölyede bez çanta, ahşap figür ve yüz boyama ile eğlenceli vakit geçirildi. Kuş Gözlem Evi'nde ise uzman biyolog eşliğinde doğadaki kuş türleri ile ilgili bilgi alan çocuklar, hayvanları dürbünle yakından görme fırsatı yakaladı. Böceklerin uygun beslenmesi için oluşturulan Böcek Oteli'ni de ziyaret eden çocuklar, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardıkları organizasyonda unutamayacakları bir gün geçirdi.