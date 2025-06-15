Lösemi Tedavisi Görürken LGS Sınavına Girdi

İZMİR'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Hatice Badem (14), Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavına hastanede girdi. En büyük dileğinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu dile getiren Fatma Badem (40), "İnşallah sınavdan iyi bir puan alır" dedi.

Konak ilçesinde yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS-2025 sınavı adaylarından Hatice Badem, sınav heyecanını tedavi gördüğü hastanede yaşadı. Geçen ocak ayından bu yana lösemi tedavisi gören Badem, soruları gözetmenler eşliğinde kendisi için ayrılan odada yanıtladı. Hatice Badem'in annesi 3 çocuk annesi Fatma Badem, diğer kızı Hatune'nin de 3 yıl önce lösemi tedavisi görüp, sağlığına kavuştuğunu belirterek, "İkizinin ateşi vardı, karnı ağrıyordu. Bünyesi daha hassas olduğu için çabuk hasta oluyordu. Behçet Uz Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Hatune sağlığına kavuştu. Aradan 2 yıl geçti Hatice'de de aynı hastalık çıktı" dedi.

'DOKTOR OLMAK İSTİYOR'

Hatice'nin belirtilerinin gözlerindeki şişlikle ortaya çıktığını belirten Fatma Badem şöyle devam etti: "Hatice'ye erken teşhis konuldu. İkizine göre daha hafif atlattı. Ama yine de zorlu bir süreç. 6 hafta hastanede kaldığımız oldu. Eve gidince kendisini daha iyi hissediyor. Tedavide artık sona geldik. İnşallah tamamen iyileşir. Bir yandan sınava çalıştı. Ama 3 gündür ateşi vardı. Başı da ağrıyordu. Bugün çok şükür daha iyiydi. Tedavi süresince okuldan pek geri kalmadı."

En büyük dileğinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu anlatan Badem, "İnşallah sınavdan iyi bir puan alır. İkizi de Hatice de büyüyünce doktor olmak istiyor. Zor bir hastalık bu nedenle hastalığın bittiğini düşünürken tekrarından korkuyoruz. Hatice hastanede mutsuz olsa da iyileşmesi için buna mecburuz" dedi.

ODASINDA YATAĞI BAŞINDA DERSE DEVAM ETTİ

Hastane sınıfında öğretmenlik yapan Nezih Yaşar Bor da Hatice'ye sınava girerken eşlik ettiklerini belirtip, "Hatice ikinci dönem sağlık sorunları nedeniyle Onkoloji Bölümü'nde tedavi altına alındı. Bu süreçte valilik oluruyla görevlendirilen branş öğretmenleri hastaneye gelerek eğitimine devam etti. Bir hafta önce de ders notları ile ilgili değerlendirme yapılıp karnesi hazırlandı. Sabah Ankara'dan kurye ile sınav kitapçığı geldi. Bu uygulama 30 yıldır devam ediyor. Uzun süre hastanede tedavi gören öğrenciler için sınavdan geri kalmamaları sağlanıyor. Hatice başarılı bir öğrencimiz öğretmenleri de çok memnunlar. Çok fazla kitap okuyor; sınavın da güzel geçtiğini düşünüyorum. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

GAYRETLİ VE İSTEKLİYDİ

Diğer hastane öğretmeni Gülistan Çelik de "Hatice başlangıçta heyecanlıydı ama sonra rahatladı ve soruları cevapladı. Burada bulunduğu süre içinde branş öğretmenleri ile güzel bir şekilde çalışmıştı. Gayretli ve istekliydi. Umarım güzel bir okula yerleşir ve sağlıklı biçimde eğitimine devam eder" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,