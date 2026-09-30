Lokman Hekim Van Hastanesi'nde yangın tatbikatında 3 çalışan etkilendi

Lokman Hekim Van Hastanesinde Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve hastane personelinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği hastanenin bodrum katında bulunan teknik servis alanında çıkan yangın üzerine hemen hastanenin ilgili birimleri acil olarak toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Bir yandan yangına ilk müdahale edilirken, diğer yandan ilgili kurumlara bilgi verildi. Yangından etkilenen bir hastane çalışanı, hastanenin ilk yardım ekibi tarafından hemen acil servise kaldırıldı. İhbar üzerine Afad, UMKE ve itfaiye ekipleri kısa sürede hastaneye ulaştı. Yangından etkilenen başka 2 kişi daha görevliler tarafından acile ulaştırılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi gerçekleştirdi. Sirenlerin çalınmasıyla kırmızı alarma geçilen hastanede, yangının söndürülmesinin ardından verilen yeşil kodla tatbikat başarıyla tamamlandı.

"Gerekli tedbirler alındı, sağlık hizmetlerimiz devam ediyor"

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Özerhan Özer, "Hastanemizde yangın tatbikatı uyguladık. Hastanemizin bodrum katındaki teknik servisin olduğu alanda yangın çıkması nedeniyle kırmızı kod verildi. Olaya ilişkin olarak yönetim merkezi olarak toplandık. Yangının fark edilmesi ile beraber arkadaşlarımız olaya müdahale etti. Müdahale eden arkadaşlarımızdan etkilenenler oldu. Toplamda 3 arkadaşımız olayla alakalı etkilendi. 2 arkadaşımızın tedavisi hastanemizde tamamlandı. Bir arkadaşımızın durumunun biraz daha ağır olması nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki oldu. Gerekli tedbirler alındı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından gerekli kontroller sağlandı. Yangın söndürüldü. Hastanemizde aldığımız gerekli tedbirler sonucunda şu an sağlık hizmetlerini vermeye devam etmekteyiz. Tatbikatımıza destek veren kurum ve kuruluşlara, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız muhtemel afetlere karşı her an hazırlıklı olmak"

Tatbikatın düzenlenme amacına da değinen Başhekim Özer, "Tatbikat yapmaktaki amacımız; sonuçta hastanelerimiz 7/24 aktif olarak hizmet vermektedir. Elektrik sistemleri olsun, havalandırma sistemleri olsun, oksijen ve vakum sistemleri olsun, aktif olarak 7/24 çalıştığından dolayı her an yangındır, göçüktür veya başka durumlardır yaşanabilir. Bunun için hazırlıklı olmak lazım. Gerek çalışanlarımız gerek hastalarımız gerekse vatandaşlarımız hastanemizden hizmet aldıklarından dolayı böyle durumlara nasıl reaksiyon vereceğimizi tatbikat yaparak olaya müdahale açısından hem bilgilerimizi tazeliyoruz hem de tecrübe ediniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı