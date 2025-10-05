Lenf Kanseriyle Mücadele Eden Gençin İlaç Sorunu

ADANA'da hayali olan elektrik elektronik mühendisi olmak için üniversite sınavına hazırlanırken lenf kanseri olduğunu öğrenen Hasan Öcal, (22), akıllı ilaç tedavisine başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında ücretsiz karşılanmayan ilacı bir süre mahkeme kararıyla alabilen daha sonra Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (LÖSEV) destek gören Öcal, geçen aylarda Resmi Gazete'de yayınlanan kararı görünce büyük sevinç yaşadı. İlaç geri ödeme kapsamına alınırken, bu kez nakil kriterine takılan Öcal, "İlacı ücretsiz almak için kriterleri karşılamadığımı öğrendim. Mesela kök hücre nakli sonrası kullanılması gibi. Ben daha nakil olamadım" diyerek ilacı alabilmek için yetkililerden yardım istedi.

Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hasan Öcal, en büyük hayali elektrik elektronik mühendisi olmak için üniversite sınavına hazırlanırken, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşayınca hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda lenf sistemi kanserinin bir türü olan Hodgkin lenfoma tanısı alan Hasan Öcal, bu süreçte üniversite sınavına da giremedi. Bir an önce iyileşip hayalini gerçekleştirmek isteyen Öcal, 2024 yılının Ocak ayında Adana Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisine başladı. Kemoterapi tedavisine yanıt vermeyen Öcal'ın hastalığı ilerleme gösterince doktoru tek çarenin yurt dışından temin edilen akıllı ilaç tedavisi olduğunu söyledi.

AKILLI İLAÇ TEDAVİSİ İYİ GELDİ, MAHKEME YOLUYLA ALMAYA ÇALIŞTI

SGK'ya başvuran Hasan Öcal için ilaçların ücretsiz karşılanamayacağı söylendi. Avukatıyla görüşüp mahkeme kararıyla 6 ay boyunca ilacını alabilen Öcal'ın sağlık durumu iyiye gitti. Doktorlar en az 3 ay daha bu tedaviye devam etmesini önerdi ancak bu kez mahkemeden olumsuz yanıt geldi. Hasan Öcal, üst mahkemeye kadar başvurdu ancak adli tatil sürecine denk gelince aylarca tedaviden geri kaldı.

LÖSEV BU SÜREÇTE KANSER HASTASI GENCİN YARDIMINA KOŞTU

Bu süreçte LÖSEV'den uzatılan yardım eliyle Öcal, iki doz daha ilaç alabildi. Kendisini uzun ve zorlu bir tedavinin beklediğini belirten Hasan Öcal, "Tedavim yarıda kalınca ben LÖSEV'e başvurdum. LÖSEV hiç ikiletmeden desteğini sundu. Şu anda da destek vermeye devam ediyor. Ama tedavimin ne kadar süreceği öngörülemiyor. İlacın 21 günlük kullanım bedeli 274 bin TL. Benim bunu ödeyecek gücüm yok" diye konuştu.

İLAÇ SGK KAPSAMINA ALINDI ANCAK BU KEZ KRİTERLERE TAKILDI

Geçen aylarda kullandığı ilacın cumhurbaşkanı kararnamesiyle SGK kapsamına alındığını ancak bu kez kriterlere katıldığını anlatan Öcal, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda da kullandığım ilaç Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SGK kapsamında geri ödemeye alındı. Ancak ben doktorumla görüştüğümde bu kriterleri karşılamadığımı öğrendim. Mesela kök hücre nakli sonrası kullanılması gibi. Ben daha nakil olamadım. Ama bu tedavi bana iyi geliyor. En temel hakkım olan yaşama hakkımı istiyorum. İyileştikten sonra üniversite okuyup hayallerime kavuşmak istiyorum. O nedenle devlet büyüklerimden, Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan ricam; ben ve benim gibi hastaların ilaç bedelini karşılamanız veya bir düzenleme getirmeniz, bizi çaresiz bırakmamanızdır."