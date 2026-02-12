Lenf kanserini yendi, ikiz annesi oldu

LENF kanserini 2 yıl süren tedaviyle yenen Seher Erol (45), kemoterapi ve radyoterapiye bağlı yumurta rezervinin azalması nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Erol, Ankara'da uygulanan, kendi kanından elde edilen plazmanın yumurtalıklara enjekte edilmesi esasına dayalı PRP (Platelet Rich Plasma) yöntemiyle doğal yolla ikiz annesi oldu.

Niğde'de çiftçilikle uğraşan Seher ve Mehmet Erol çifti, 2000 yılında evlendi. Çift, çocuk sahibi olmayı isterken, 2003 yılında Seher Erol'a lenf kanseri teşhisi konuldu. Seher Erol, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi ile 2005 yılında kanseri yendi. Ancak kanser tedavisinin ardından yumurta rezervinde azalma yaşanması nedeniyle çocuk sahibi olamadı.

Seher Erol'a, 2019 yılında başvurduğu Ankara'daki özel klinikte, yumurtalık rezervini desteklemeye yönelik PRP uygulaması yapıldı. Kendi kanından elde edilen plazmanın yumurtalıklara enjekte edilmesi esasına dayanan yöntem ile doğal yolla gebelik elde edildi ve ikizlerini dünyaya getirdi. Erol çifti, 6 yaşındaki ikizleri Şeyma Sultan ve Emir Fatih Erol ile 4 kişilik aile olarak yaşamlarını sürdürüyor.

'MUCİZE GİBİ GÖRDÜK'

Niğde'den eşi ve ikizleri ile kontrol için Ankara'ya gelen Seher Erol, evlendikten sonra çocukları olmayınca İstanbul'a tedavi için gittikleri hastanede lenf kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi. Erol, "Çocuk tedavisi için bir umutla gitmişken rahatsızlığı duyunca çok üzüldük. Tedavi sürecim uzun sürdü. Yaklaşık 9 ay İstanbul'da kaldım. Lenfoma tanısından sonra kemoterapi ve radyoterapi gördüm. 2005 yılında sonunda sonuç aldım ve hastalığı yendim. Bu süreçte zaman zaman umudumuzu kaybettiğimiz anlar oldu çocuk isterken. Kemoterapi aldığım için yumurtalık rezervimin azalmış olabileceğini duymuştuk. 'Anne olamayabilirim' diye çok üzüldüm. PRP tedavisinden sonra doğal yollarla hamile kaldım. Gebe olduğumu öğrendiğimizde dünyalar bizim oldu. Eşimle birlikte havalara uçtuk. İnanamadık. 20 yıl sonra olunca mutluluğumuz bambaşkaydı. Hamileliğin ilk 6 ayında kimseye söylemedik, sakladık. Bir mucize gibi gördük. Şu anda 6 yaşında ikiz çocuklarımız var. Onlarla çocuk gibi oyun oynuyoruz; bahçede, evde birlikte vakit geçiriyoruz. 20 yıl sonra iki çocuğum olunca dünyalar benim oldu. Çocuğu olmayan herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim. Kimse umudunu kesmesin. Sabah uyandığımda ev cıvıl cıvıl. Önceden eşimle 2 kişiydik, şimdi kahvaltı sofrasına 4 kişi oturuyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk" dedi.

'GEBELİK HABERİNİ ALDIĞIMIZDA İNANAMADIK'

Mehmet Erol ise çok zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "Çocuk tedavisi için gittiğimiz yerde bu kötü hastalığı öğrenince bir yanda can derdine düştük. Çocuk isteğini unutmak zorunda kaldık, süreç öyle ilerledi. 2005'te şükür iyileşti eşim. Sonrasında doktorumuzun adresini bulduk, tanıştık ve PRP yöntemini öğrendik. Süreç böyle ilerledi ve şükür böyle bir nimete sahip olduk. Ümit kesmemek lazım. 20 yıldan sonra, bir de kanser tedavisinin ardından Allah bize iki evlat nasip etti, şükürler olsun. Biz 20 yılın ve kanser tedavisinin ardından iki evlat sahibi olduk. Ümit kesmemek lazım. Sabah her gördüğümüzde çocuklarımızı şükrediyoruz" diye konuştu.

PRP tekniğini uygulayan Prof. Dr. Timur Gürgan de "Yaklaşık 7 yıl önce, 2 yıllık bir hazırlık ve araştırma sürecinin ardından Fransa ve Yunanistan'daki merkezlerle birlikte Türkiye'de bu vakalara PRP uygulamalarını başlattık. 7 yıl önce uygulama yaptığımız, kanser tedavisi sonrası yumurtalık rezervi ciddi şekilde azalmış bir çiftin, 6 yaşındaki ikiz çocuklarıyla bizi ziyarete gelmesi bizim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.