Zabıta memurunun göz sağlığına kavuşması: 10 saniyelik lazer tedavisiyle kornea naklinden kurtuldu

ANTALYA'da çocukluk yıllarından bu yana kornea rahatsızlığı nedeniyle görme kaybı ve tekrarlayan göz ağrıları yaşayan zabıta memuru Pınar Selvi (43), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde uygulanan Fototerapötik Keratektomi (PTK) lazer tedavisiyle sağlığına kavuştu. Daha önce diğer gözüne kornea nakli yapılan Selvi, lazer tedavisi sayesinde nakil olmaktan kurtuldu.

Zabıta memuru Pınar Selvi, yaklaşık 7 yıl önce sağ gözünde oluşan görme kaybı ve rahatsızlık nedeniyle kornea nakli oldu. Sol gözünde de aynı şikayetlerin artmasıyla tedavi gören Selvi, bu süreçte birçok hastaneye başvurdu. AÜ Hastanesi Göz Hastalıkları bölümünde yeniden tedaviye başlayan Pınar Selvi'ye, PTK lazer tedavisi uygulandı. Kısa süren işlem sonrası sağlığına kavuşan Selvi, AÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Ali Ceylan'ın uyguladığı yöntem sayesinde kornea nakli olmaktan kurtuldu.

'YANMA, BATMA VE SULANMA ŞİKAYETLERİM OLUYORDU'

Çocukluk yıllarından bu yana kornea rahatsızlığı yaşadığını belirten Pınar Selvi, "Yıllar boyunca farklı tedaviler gördüm ancak istediğim sonucu alamadım. Yaşam kalitemi ciddi anlamda etkiliyordu. Sürekli yanma, batma ve sulanma şikayetlerim oluyordu. Görmem de oldukça azalmıştı. Günlük hayatımda birçok konuda zorlanıyordum. 6-7 yıl önce diğer gözüme kornea nakli olmuştum. Zabıta olarak çalışıyorum. İşimiz gereği sürekli evrakla ilgileniyor, bilgisayar kullanıyor ve yazışmalar yapıyoruz. Daha önce bilgisayar ekranına bakmakta, hatta telefonumu okumakta bile zorlanıyordum. Yazıları büyüterek okumak zorunda kalıyordum" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 10 SANİYELİK BİR UYGULAMAYDI'

Pınar Selvi, "AÜ Tıp Fakültesi'ne geldim. PTK lazer tedavisi önerildi. İşlem çok kısa sürdü; yaklaşık 10 saniyelik bir uygulamaydı. Şu anda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Dikiş gerekmiyor ve ağrısız bir şekilde tamamlanıyor. Tedavi sonrasında güneş gözlüğümüzü takıp çıkıyoruz ve kısa sürede normal yaşantımıza dönebiliyoruz. Telefonumu rahatlıkla okuyabiliyorum. İşimi çok daha konforlu yapabiliyorum. İyi ki bu tedaviyi olmuşum. Çünkü diğer gözümde olduğu gibi bu gözüm için de kornea nakli olma ihtimalim vardı" dedi.

'AĞRI ŞİKAYETLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALKTI'

Pınar Selvi'nin gözünde oluşan rahatsızlıkların zamanla arttığına dikkati çeken AÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Ali Ceylan, "Hastamızın korneasında ciddi lekelenmeler meydana gelmiş ve buna bağlı olarak görmesi belirgin şekilde azalmış. Yüzey düzensizlikleri ve bunlara bağlı enfeksiyonlar gelişmeye başlamış. En önemlisi de şikayetleri nedeniyle günlük hayatını ve iş yaşamını sürdüremeyecek duruma gelmiş olmasıydı. Kornea yüzeyindeki düzensizlikleri ve lekelenmeleri tedavi etmek amacıyla PTK dediğimiz lazer tedavisini uyguladık. Tedavi sonrasında hem görmesi arttı hem de yıllardır yaşadığı tekrarlayan ağrı şikayetleri büyük ölçüde ortadan kalktı" dedi.

'GÖZLÜKSÜZ YAŞAM HEDEFLEYEN HASTALARDA DA KULLANABİLİYORUZ'

Lazer tedavilerinin birçok farklı çeşidi ve kullanım alanı olduğunu belirten Doç. Dr. Ceylan, "Aynı lazer platformunu, gözlükten kurtulmak isteyen ve gözlüksüz yaşam hedefleyen hastalarda da kullanabiliyoruz. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi rahatsızlıkların tedavisinde de lazer cihazlarından faydalanıyoruz. Pınar hanımın muayenesi sırasında kornea üzerindeki lekelenmeleri, yüzey bozukluklarını ve diğer problemleri ayrıntılı değerlendik ve tanıyı bu şekilde koyduk. Bu tür sorunlar dışarıdan aynaya bakılarak genellikle fark edilemez. Kesin tanı mutlaka göz muayenesi ile konulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı