Laboratuvar Teknisyeninin SMA Hastası Oğlu İçin Kampanya Başlatıldı

ADANA'da laboratuvar teknisyeni Zeynep (22) ile yoğunbakım hemşiresi Eyüp Yaman (25) çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konulan 6 aylık oğulları Aziz Ali, kas kaybı ilerlemeden 'zolgensma' gen tedavisine ulaşmayı bekliyor. Aziz Ali'nin tedavisini karşılamak için başlatılan kampanya yüzde 15'e ulaştı.

Adana'da yaşayan laboratuvar teknisyeni Zeynep ile yoğun bakım hemşiresi Eyüp Yaman çiftinin ilk çocukları olan Aziz Ali'ye doğumunda alınan topuk kanından SMA Tip-1 teşhisi kondu. Sağlıkçı çift, oğulları için hemen Türkiye'de ücretsiz olarak uygulanan gerekli tedavi yollarına başvurdu. Aile ayrıca yurt dışındaki Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Hastaneden arta kalan zamanlarda baba Yaman, oğlu için kurumları ve esnafları gezerek kumbara dağıtırken, sosyal medyadan da yayınlar açılarak Aziz Ali'nin dünyanın en pahalı ilaçlarından biri olan Zolgensma'yı da alması için gerekli olan para toplanmaya çalışılıyor. Kampanya şuan yüzde 15'e ulaştı. KAS KAYBI İLERLEMEDEN İLACA KAVUŞMAK İSTİYORUZ

Oğlunun kas kaybının ileri seviyelere ulaşmadan bu kampanyayı bitirmek istediklerini belirten Zeynep Yaman, şöyle konuştu Bebeğimin doğduktan 20-25 gün sonra topuk kanından yapılan testle SMA Tip-1 hastası olduğu kesinleşti. Biz inanamadık. Çünkü hiçbir semptomu yoktu. Biz onu destekli bir şekilde tuttuğumuzda ayağının üzerinde bile durabiliyordu. Sonrasında tedavi sürecine başladık. Çok erken tanı aldık ve bu ilaca da bir an evvel başlatmak istiyoruz. Bizim bebeğimiz de yaşıtları gibi yürüsün, koşsun istiyoruz. Yurt dışındaki ilaç çok pahalı ve bizim bunu tek başımıza karşılamamız mümkün değil, yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz.

'BENİM OĞLUM DA BİSİKLETE BİNEBİLSİN'

Eyüp Yaman ise herkesin Aziz Ali'ye destek verip ona umut olmalarını isteyerek, Oğlumu koşturalım, yürütebilelim, benim oğlum da bisiklete binebilsin. Benim oğlum da okula gidebilsin. Gerçekten bunun için çabalıyoruz. Herkesin yardımlarını bekliyoruz dedi.