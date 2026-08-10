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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Hepatit Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Hepatit Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Kütahya Şehir Hastanesi, Dünya Hepatit Farkındalık Günü kapsamında vatandaşları viral hepatitler hakkında bilgilendirdi. Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından açılan stantta hastalığın bulaş yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve testler anlatıldı. Hepatitin siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi sonuçlarına dikkat çekilirken, erken tanı ve aşılama ile hastalığın önlenebileceği vurgulandı.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Dünya Hepatit Farkındalık Günü kapsamında vatandaşlara viral hepatitler hakkında bilgilendirme yapıldı. Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından açılan farkındalık standında hastalığın bulaş yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve gerekli durumlarda yapılması gereken testler anlatıldı.

Kütahya Şehir Hastanesi, toplum sağlığını tehdit eden hastalıklara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dünya Hepatit Farkındalık Günü dolayısıyla hastane bünyesinde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Enfeksiyon Kontrol Komitesi hekim ve hemşireleri tarafından açılan farkındalık standında hastaneye gelen vatandaşlara viral hepatitler konusunda bilgi verildi. Etkinlikte vatandaşların soruları yanıtlanırken, hastalıktan korunma yollarına ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Hepatitin bulaş yolları anlatıldı

Etkinlik kapsamında viral hepatitlerin bulaş yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve gerekli durumlarda yapılması gereken testler hakkında vatandaşlara bilgi aktarıldı. Viral hepatitlerin kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekildi. Hastalığın çoğu zaman uzun süre belirti göstermeden ilerleyebilmesi ve birçok kişinin taşıdığı hastalığın farkında olmaması nedeniyle erken tanı ve farkındalığın önemine vurgu yapıldı.

"Erken tanı ve aşılama büyük önem taşıyor"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından viral hepatite dikkat çekmek ve hastalık konusunda küresel farkındalığı artırmak amacıyla 28 Temmuz'un Dünya Hepatit Günü olarak belirlendiği hatırlatıldı. Viral hepatitlerin erken tanı, düzenli takip, uygun tedavi ve aşılama ile büyük ölçüde önlenebildiği ve kontrol altına alınabildiği belirtildi.

Kütahya Şehir Hastanesi tarafından vatandaşlara sağlıkları konusunda bilinçli olmaları ve gerekli durumlarda testlerini yaptırmayı ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu. Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan hastane yönetimine teşekkür edilirken, farkındalık çalışmalarının toplum sağlığının korunmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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