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Kütahya Şaphane Gaipler'de KÖYDES ile 220 metre derinliğinde sondaj kuyusu açıldı

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Kütahya Şaphane Gaipler'de KÖYDES ile 220 metre derinliğinde sondaj kuyusu açıldı
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Kütahya’nın Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyünde, KÖYDES İçme Suyu Programı kapsamında 220 metre derinliğinde sondaj kuyusu açıldı. Şaphane Kaymakamı ve yetkililerin yerinde incelediği çalışmayla köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Gaipler köyü'nde, KÖYDES İçme Suyu Programı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 220 metre derinliğinde sondaj kuyusu açıldı.

Gaipler Köyü'nün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında açılan sondaj kuyusundaki faaliyetler, Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı İbrahim Tokyay ve İlçe Özel İdare Müdürü Arif Sezen tarafından yerinde incelendi. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan heyet, sondaj kuyusundaki faaliyetleri yerinde denetledi.

Yürütülen çalışma ile Gaipler Köyü'nün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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