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Kütahya Hastanesinde Iraklı Doktorlara Mikrodalga Ablasyon Eğitimi Verildi

Kütahya Hastanesinde Iraklı Doktorlara Mikrodalga Ablasyon Eğitimi Verildi
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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Irak'tan gelen doktorlara mikrodalga ablasyon tedavisi konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde tiroit nodülleri ve paratiroid adenomu gibi konular ele alındı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli doktorlar, "mikrodalga ablasyon" olarak adlandırılan yakma tedavisi konusunda Iraklı meslektaşlarına uygulamalı eğitim verdi.

Irak'tan gelen bir grup doktor, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökhan Yavaş ile ekibinin gerçekleştirdiği meme fibroadenomu (iyi huylu meme tümörü) ve paratiroid adenomu (paratiroid bezindeki anormal büyüme) tedavisinde kullanılan mikrodalga ablasyon eğitimine katıldı.

Korkmaz ve Yavaş, konuk meslektaşlarına tiroit nodülleri (tiroit bezleri içinde oluşan anormal yumrular) ve paratiroid adenomunun ameliyatsız tedavisi olarak bilinen mikrodalga ablasyon yöntemini ileri tekniklerle uygulamalı olarak anlattı. Türk hekimler, iki paratiroid hastası, göğüslerinde iyi huylu kitle bulunan iki kişi ile tiroit modülü olan hastayı lokal anesteziyle ablasyon yöntemini uygulayarak tedavi etti.

Prof. Dr. Korkmaz, gazetecilere, Iraklı meslektaşlarına tiroit ve paratiroid adenomu ile meme fibroadenomunun ameliyatsız tedavisiyle ilgili eğitim verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır bu alanda çalışma yaptıklarını, Kütahya'nın yanı sıra il dışı ve yurt dışından gelen hastaları tedavi ettiklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu alanda oldukça yüksek bir deneyime sahibiz. Bu konudaki deneyimlerimizi hem yurt içinden hem yurt dışından gelen doktor arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Kütahya'mıza çok sayıda hasta geliyor. Bununla ilgili bizi tercih ediyorlar. Daha önce de bu tedavileri öğrenmek için yurt dışından gelen doktor arkadaşlarımız oldu. Biz de yurt dışına gidiyoruz, orada da bu işlemleri yapıyoruz, gösteriyoruz. Iraklı meslektaşlarımızla işlemler öncesinde teorik eğitimimiz oldu. Şimdi de hasta başında bu yaptığımız işlemleri doktor arkadaşlarımıza gösterdik."

Iraklı genel cerrah Dr. Zana Husein ise aldıkları eğitimden oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi.

Eğitim amaçlı başka ülkelere de gittiklerini kaydeden Husein, "Şimdi de Türkiye'ye geldik. Bu benim ikinci gelişim. Meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Güzel bir eğitim oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Sağlık

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sağlık Irak

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