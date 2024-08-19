Kurkumin ve Piperin Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Umut Vaat Ediyor

Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, zencefil kökünden elde edilen kurkumin ve karabiberde doğal olarak bulunan piperinin nörolojik hastalıklarla ilişkisini açıkladı. Diyetisyen Tağraf konuyla ilgili, "Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kurkumin ve piperinin nörodejeneratif dediğimiz insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi hastalıkların tedavisinde umut vaat eden doğal bileşikler olabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, kurkuminin özellikle Alzheimer hastalığında beta-amiloid plak birikiminin azalttığını ve bu sayede sinir hücrelerini koruma potansiyeli olduğunu ifade ederken, piperinin ise hem sinir hücrelerine iyi geldiğini hem de kurkuminin sindirimini kolaylaştırdığını belirtti.

"HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UMUT VAAT EDEN DOĞAL BİLEŞİKLER"

Kurkuminin zencefilden elde edildiğini belirten Diyetisyen Tağraf, "Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kurkumin ve piperinin nörodejeneratif dediğimiz insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi hastalıkların tedavisinde umut vaat eden doğal bileşikler olabileceğini ortaya koymaktadır. Kurkumin, zencefilden elde edilen bir polifenol olup antienflamatuar, antioksidan ve nöroprotektif özellikleri ile bilinmektedir. Özellikle Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarda, beyindeki beta-amiloid plakların birikmesi ve nöronal inflamasyonun artması önemli rol oynamaktadır. Yapılan son araştırmalar, kurkuminin bu süreçleri etkileyebileceğini incelemektedir. Kurkuminin antioksidan özellikleri sayesinde, beyindeki oksidatif stresi azaltarak sinir hücrelerini koruma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir" diye konuştu.

"KARABİBERDE DOĞAL OLARAK BULUNUYOR"

Piperinin ise karabiberde doğal olarak bulunduğuna dikkati çeken Diyetisyen Tağraf, şöyle devam etti:

"Piperinin sinir hücrelerinde antienflamatuar etkiler gösterdiği ve nörodejeneratif süreçlerin ilerlemesini yavaşlatabileceği bilinmektedir. Piperinin nöronal inflamasyonu azalttığını ve bu sayede sinir hücrelerinin sağlığını koruma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Bütün bunlara ek olarak, kurkumin vücut tarafından emilmesi zor bir maddedir. Piperin varlığında daha iyi emildiği kanıtlanmıştır. Dolayısıyla piperin ile birlikte tüketimi en etkili yoldur."

"UZMAN DESTEĞİ ŞART"

Kurkumin ve piperinin faydaları olduğu kadar yan etkilerinden korunmak için uzman desteğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Diyetisyen Tağraf, "Her ne kadar önemli bulgular elde edilmiş olsa da kurkumin ve piperinin etkin dozları, uzun vadeli etkileri ve olası yan etkileri hakkında uzman desteği şarttır. Sonuç olarak, kurkumin ve piperin gibi doğal bileşiklerin nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde potansiyel olarak yeni bir yaklaşım sunabileceği düşünülmektedir" dedi.