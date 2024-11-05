Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hastane açılışına katıldı.

İSMİNİ TAŞIYAN HASTANENİN AÇILIŞINI YAPTI

İsmi 'Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi' olan hastanenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdı" diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İFTİHAR EDİYORUM"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka bir şey olamaz. Bunu çok daha ileri bir noktaya taşımaya çalışacağız. Şahsımın isim olarak konduğu bu hastaneden iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz. Böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.