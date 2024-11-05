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Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada düzenlenen törenle Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, hastaneye isminin verilmesiyle ilgili "Beni ziyadesiyle onurlandırdı" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hastane açılışına katıldı.

İSMİNİ TAŞIYAN HASTANENİN AÇILIŞINI YAPTI

İsmi 'Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi' olan hastanenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdı" diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

"İFTİHAR EDİYORUM"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, "150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka bir şey olamaz. Bunu çok daha ileri bir noktaya taşımaya çalışacağız. Şahsımın isim olarak konduğu bu hastaneden iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz. Böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (35)

Haber Yorumlarıumut mergen:

REISLE YOLA DEVAM

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Haber Yorumlarızebil animation:

açaba o hastanenin maliyetini hangi ülke karşıladı .o ismi boşuna vermez kimse

Yorum Beğen252
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Haber YorumlarıJokerAllame:

bizim paramızla hastane açmışlar birde açılış yapıyorlar:)

Yorum Beğen215
Yorum Beğenme136
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Haber Yorumlarıhasan:

Yakışır reise

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme162
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Haber YorumlarıHACER İlhan:

Yakışır Reisimize.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme117
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Haber YorumlarıFatih Kocak:

zebil.. nasıl bir tipsiniz biliyor musun.. hiçbir bilgisi olmamasına rağmen, nereden nasıl bir fitne çıkarırım arayışında olan garip insanlar türedi.tam olarak onun örneğisiniz işte:)

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıEjder Kara:

Dünya Lideri. Ötekiler vıttırızıttık.

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme114
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Haber YorumlarıGustav Adam:

Yaziklar olsun, türkiyede hastane kuyruklarinda bekleyen Insanlari düsünmeden bizim paramizla baska ülkelerde hastane binasi kuran ve kendi isimlerini verenleredir sözüm, o kendini bilir

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Haber YorumlarıErkan Can :

ne desek boş.. Allah vicdan nasip etsin,sonuçta vergi dediğin şey yetim hakkından oluşuyor.

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Haber YorumlarıErol Birol :

Gaz vermeye devam

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme27
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