İstanbul Veteriner Hekimler Kurucu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Serkan Kemal Büyükünal Haberler.com stüdyosunda sunucu Nurten Sırma'nın konuğu oldu.

Kurban eti buzdolabında ne kadar süre saklanır? sorusuna cevap veren Serkan Kemal Büyükünal, "Kurban etinin 1-2 gün dinlenmesi gerekiyor. Tüketilmeyecekse derin dondurucuya alınması lazım. Eğer tüketilecekse en fazla 2-3 gün daha dolapta muhafaza edebiliriz ondan sonra et bozulmaya başlar. Taze etin dolapta durması 2 gün makul. Ondan sonra derin dondurucu kısmına koyulmalı. Genellikle halkımızda şöyle bir şey var, kurban etini soğuttuktan sonra kasaba götürüyorlar ve kıyma çektiriyorlar. Burada yapılan hatalardan biri kokuşmuş ve yığılmış etlerin çekilmesi için ısrarcı olmak. Kasaplar etin bozulmuş olduğunu anlıyor ve uyarıyor. İlla çekilme denince bizim çektirdiğim bozuk etle çekilen kıyma makinası başka bir vatandaşın etini bozuyor." ifadelerini kullandı.