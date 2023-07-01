Üye Girişi
Haberler
Kurban Bayramı'nda 29 bin 983 kişi hastanelere başvurdu

Kurban Bayramı'nda 29 bin 983 kişi hastanelere başvurdu

Sağlık Haberleri

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kesim işlemleri sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 951'i ambulansla, 29 bin 32'si bizzat başvuru olmak üzere toplamda 29 bin 983 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü' dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kesim işlemleri sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 951'i ambulansla, 29 bin 32'si bizzat başvuru olmak üzere toplamda 29 bin 983 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Kurban Bayramı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title