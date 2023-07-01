Kurban Bayramı'nda 29 bin 983 kişi hastanelere başvurdu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kesim işlemleri sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 951'i ambulansla, 29 bin 32'si bizzat başvuru olmak üzere toplamda 29 bin 983 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü' dedi.