Kumluca'da Gaziler Günü Töreninde Gazi Ramazan Gökmen Bayıldı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenine katılan Kıbrıs Gazisi Ramazan Gökmen (70) baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği gazi hastanede tedaviye alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kumluca Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Sülekoğlu yaptı. Törene katılanlardan Kıbrıs Gazisi Ramazan Gökmen baygınlık geçirdi. Gökmen tören alanında hazır bulundurulan ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gazi Ramazan Gökmen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaymakam Bahadır Güneş de törenden sonra Gazi Ramazan Gökmen'i Kumluca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.