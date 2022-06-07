Kulalıların yeni hastane sevinci - Haberler

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Kulalıların yeni hastane sevinci

İhlas Haber Ajansı - Hasan Yiğen - Sağlık
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Kulalıların yeni hastane sevinci Başkan Palabıyık'tan emeği geçenlere teşekkür Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan yeni Kula Devlet Hastanesi, Kulalılar tarafından çok beğenildi.

Kulalıların yeni hastane sevinci

Başkan Palabıyık'tan emeği geçenlere teşekkür

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan yeni Kula Devlet Hastanesi, Kulalılar tarafından çok beğenildi. Hastanenin ilk hizmet gününde hastaneye akın eden Kulalılar, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başladı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da, hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kula'da modern tıp teknolojisiyle donatılan ve günümüz sağlık şartlarına kolaylıkla yanıt verebilecek alet edevatlarla hazırlanan 75 yataklı Kula Devlet Hastanesi, hizmete açıldı. İlk hizmet gününde yeni hastaneye akın eden Kulalı vatandaşlar, hastaneyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Öte yandan ilk hizmet gününde sabah saatlerinde hastaneye gelen ve Başhekim Op. Dr. Cansu Sarıgül'den bilgi alan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, "Bugün Kula için gerçekten çok önemli bir gün. Yapımı tamamlanan 75 yataklı Kula Devlet Hastane'miz bugün hayırlısıyla hizmete başladı. 2018 yılında inşaatına başlamıştık. Arada 1 buçuk yıl kadar müteahitten kaynaklanan sorunlardan dolayı bir gecikme yaşadık maalesef. Ancak gerçekten bitişiyle birlikte bir kere daha gördük ki, Kulalı hemşehrilerimize layık, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık anlamındaki vizyonuyla örtüşen, son derece modern bir hastaneye sahip olduk. Birçok insanın bu hastane yapımında büyük emekleri var gerçekten. Önce sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında benzer sağlık kuruluşlarını ülkemize kazandırdı, milletimizin hizmetine sundu. Sağlık Bakanımıza teşekkür etmemiz gerekiyor, hiç şüphesiz ki desteğiyle bizi onurlandırdı. Tabii ki sayın Gençlik ve Spor Bakanımız hemşerimiz Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kula'nın bütün sorunlarıyla noktasına virgülüne kadar ilgilendiği gibi, hastanemizin yapımı aşamasında da karşılaştığımız bütün sorunların aşımında gerçekten sayın bakanımız sorunlarla ilgilenerek hepsine çok ciddi katkılar koydu. Geçmiş dönem millletvekillerimizden hemşerimiz sayın Hüseyin Tanrıverdi başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşaatın başlaması aşamasında çok ciddi katkıları olmuştu. Mevcut milletvekillerimize, il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten AK Parti'nin sağlık anlamında ülkemize kazandırdığı önemli tesislerden birisi de 75 yataklı Kula Devlet Hastanesi oldu. Ben bu tesisin başta Kula'mıza, Manisa'mıza ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ederim. İnşallah hemşerilerimize hayırlı olsun, güle güle kullansınlar." ifadelerine yer verdi.

Kula Devlet Hastanesi başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ise, yeni hastanede tamamen sağlık hizmeti vermeye başladıklarını dile getirerek, tüm Kula halkına sağlıklı günler diledi.

Göz Hastalıkları branşının ilk hastası olan ve Selendi ilçesinden yeni hastaneye gelen Alperen Gürbüz, hastanenin çok güzel olduğunu belirtip emeği geçenlere teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Sağlık

Devlet Hastanesi Hisarcık Kula Sağlık Haberler

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